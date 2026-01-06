Giá lúa gạo hôm nay 1/6: Thị trường trong nước ổn định, gạo châu Á tăng mạnh nhất gần 20 năm Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong phiên 1/6, trong khi giá gạo châu Á ghi nhận mức tăng kỷ lục trong gần hai thập kỷ do áp lực từ El Niño.

Giá lúa gạo trong nước ngày 1/6 ghi nhận trạng thái đi ngang tại các tỉnh trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, thị trường quốc tế đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với đà tăng giá gạo lớn nhất kể từ năm 2008 do lo ngại về nguồn cung và chi phí sản xuất tăng cao.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Theo ghi nhận, giao dịch lúa gạo tại khu vực phía Nam diễn ra tương đối ổn định, mức giá của nhiều chủng loại không thay đổi so với ngày trước đó. Tại tỉnh An Giang, giá lúa tươi được duy trì ở mức cân bằng.

Bảng giá lúa tươi tại tỉnh An Giang

Chủng loại lúa Giá thu mua (VND/kg) OM 18 6.400 – 6.500 Đài Thơm 8 6.400 – 6.500 OM 5451 5.700 – 5.800 IR 50404 5.500 – 5.600 OM 34 5.100 – 5.200

Đối với gạo nguyên liệu, IR 504 được thu mua ở mức 8.600 – 8.700 đồng/kg; gạo CL 555 dao động từ 9.100 – 9.200 đồng/kg. Nhóm phụ phẩm cũng giữ giá ổn định với tấm thơm quanh mức 7.800 – 7.900 đồng/kg và cám từ 7.700 – 7.900 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu và biến động giá gạo thế giới

Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam chưa có biến động mới. Cụ thể, gạo Jasmine chào bán mức 528 – 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đạt 505 – 520 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động quanh 412 – 416 USD/tấn.

Tại các quốc gia xuất khẩu khác, gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện đứng ở mức cao nhất nhóm cung cấp chủ lực với 440 – 444 USD/tấn. Mức giá này tại Pakistan là 347 – 351 USD/tấn, trong khi tại Ấn Độ là 342 – 346 USD/tấn.

Đáng chú ý, dữ liệu từ Bloomberg chỉ ra rằng tháng 5 vừa qua ghi nhận đợt tăng giá gạo châu Á mạnh nhất kể từ năm 2008. Riêng gạo trắng Thái Lan – loại gạo tham chiếu của khu vực – đã tăng khoảng 20% chỉ trong một tháng. Trên sàn Chicago, giá gạo kỳ hạn cũng tăng 15% trong cùng giai đoạn.

Nguyên nhân thúc đẩy đà tăng giá toàn cầu

Bà Bin Hui Ong, chuyên gia phân tích tại BMI (thuộc Fitch Solutions), nhận định hiện tượng El Niño đang gây nắng nóng và khô hạn tại nhiều khu vực sản xuất trọng điểm ở châu Á, đe dọa trực tiếp đến sản lượng. Philippines dự báo El Niño có thể khiến sản lượng lúa của nước này giảm khoảng 700.000 tấn, tương đương 3,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, chi phí đầu vào cũng là áp lực lớn:

Giá phân bón: Tại các nước như Thái Lan, Campuchia và Philippines, giá phân đạm đã tăng 40–50% từ đầu năm do căng thẳng địa chính trị Trung Đông.

Chi phí năng lượng: Giá xăng dầu tăng cao làm tăng chi phí vận hành máy móc nông nghiệp và logistics.

Tuy nhiên, ông Peter Clubb, chuyên gia từ Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, cho rằng đà tăng có thể được kiềm chế nhờ lượng tồn kho toàn cầu còn ở mức cao, đặc biệt là tại Ấn Độ, cùng với nhu cầu nhập khẩu hiện tại chưa có dấu hiệu tăng đột biến.