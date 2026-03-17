Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 17/3/2026 giữ nguyên, Thủ tướng yêu cầu tăng thu mua tạm trữ Giá lúa gạo hôm nay 17/3/2026 giữ nguyên so với hôm qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tăng cường thu mua tạm trữ lúa gạo, ổn định thị trường

Giá lúa hôm nay 17/3/2026: Đứng yên, bạn hàng hỏi mua ít

Giá lúa hôm nay 17/3 đứng yên so với phiên trước, nguồn có rải rác tập trung ở một số khu vực thu hoạch muộn. Bạn hàng hỏi mua ít, thị trường thiếu động lực tăng tại tất cả các chủng loại lúa phổ biến ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá lúa thường và lúa thơm ngày 17/3/2026

Lúa IR 50404 (tươi) đang ở quanh giá 5.400 – 5.500 đồng/kg.

Lúa OM 34 (tươi) giao dịch ở ngưỡng 5.200 – 5.400 đồng/kg, mức thấp nhất trong các chủng loại lúa tẻ phổ biến.

Lúa OM 5451 (tươi) giao dịch tại mức 5.800 – 6.000 đồng/kg; lúa OM 380 (tươi) giữ quanh mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.

Lúa OM 18 (tươi) có giá 6.000 – 6.100 đồng/kg; lúa OM 4218 ở mức 6.000 – 6.200 đồng/kg.

Lúa Nàng Hoa 9 đang có giá 6.000 – 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động quanh 6.100 – 6.200 đồng/kg – mức cao nhất trong nhóm lúa thơm ghi nhận ngày 17/3/2026.

Giá nếp IR 4625 ngày 17/3/2026

Nếp IR 4625 khô dao động từ 9.500 – 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi được giao dịch trong khoảng 7.300 – 7.500 đồng/kg.

Giá gạo hôm nay 17/3/2026: Ổn định, nhu cầu kho mua yếu

Giá gạo hôm nay 17/3 ổn định, lượng về lai rai, nhu cầu kho mua yếu. Gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm tại các phân khúc đều chưa có biến động so với phiên trước.

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm

Gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 8.550 – 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 có giá 8.900 – 9.100 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu OM 380 ở mức 7.500 – 7.600 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm OM 380 là 8.800 – 9.000 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu CL 555 đang có giá 7.900 – 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 dao động ở mức 8.000 – 8.100 đồng/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 ở ngưỡng 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu Sóc thơm có mức giá 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 giao dịch quanh ngưỡng 9.150 – 9.350 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ thị trường ngày 17/3/2026

Gạo trắng đang là 16.000 – 17.000 đồng/kg; gạo thường ở ngưỡng 12.000 – 13.000 đồng/kg; gạo tẻ thường thu mua với mức 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Gạo Nàng Nhen có giá 28.000 đồng/kg – cao nhất trong nhóm gạo phổ thông.

Gạo thơm thái hạt dài có ngưỡng 20.000 – 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine có giá 14.000 – 15.000 đồng/kg; gạo Hương Lài giữ mức 22.000 đồng/kg.

Gạo Nàng Hoa đang là 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường ở mức 16.000 – 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái là 20.000 đồng/kg. Gạo thơm Đài Loan đang có giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật neo tại mốc 22.000 đồng/kg.

Giá phụ phẩm lúa gạo ngày 17/3/2026

Giá tấm thơm đang ở mức 7.650 – 7.800 đồng/kg; giá cám có mức 7.900 – 8.100 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam ngày 17/3/2026 không đổi

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam không đổi so với phiên trước. Gạo 100% tấm đang ở mức giá 316 – 320 USD/tấn; gạo thơm loại 5% tấm thu mua với giá 400 – 415 USD/tấn; còn giá gạo Jasmine ở ngưỡng 430 – 434 USD/tấn.

Thủ tướng ban hành Công điện 21: Yêu cầu tăng thu mua, tạm trữ lúa gạo

Trong Công điện số 21/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ thời gian qua, việc sản xuất – kinh doanh và xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường với các yếu tố như xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực – tất cả có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới.

Để bảo đảm điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện thu mua, xuất nhập khẩu lúa gạo, góp phần làm lành mạnh thị trường.

Bộ Tài chính được yêu cầu xây dựng kế hoạch mua dự trữ gạo quốc gia phù hợp để góp phần ổn định giá lúa gạo trong nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu chỉ đạo cơ chế tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp có hệ thống kho chứa và năng lực thu mua lớn, tạo điều kiện để tăng cường thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân.