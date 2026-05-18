Giá lúa gạo hôm nay 18/5: Gạo Jasmine xuất khẩu neo cao 517 USD/tấn, thị trường nội địa ổn định Thị trường lúa gạo ngày 18/5/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái trầm lắng. Giá gạo Việt Nam giữ vững vị thế xuất khẩu với mức giá vượt trội so với các đối thủ trong khu vực.

Ghi nhận ngày 18/5/2026, thị trường lúa gạo nội địa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ổn định trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo dữ liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hoạt động mua bán nhìn chung còn chậm, các mặt hàng gạo nguyên liệu và lúa tươi hầu như không có biến động về giá so với cuối tuần trước.

Hoạt động mua bán nhìn chung còn chậm, trong khi giá lúa và gạo nội địa ít biến động.

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm trong nước

Tại thị trường nguyên liệu, giá gạo OM 5451 hiện dao động quanh mức 9.500 - 9.600 đồng/kg. Các chủng loại khác cũng duy trì đà đi ngang: gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo IR 504 dao động 8.400 - 8.550 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch phổ biến ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Tại phân khúc bán lẻ, giá các loại gạo vẫn đứng giá ở mức cao. Cụ thể như sau:

Loại gạo Giá bán lẻ (VNĐ/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài / Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Jasmine 13.000 - 14.000 Gạo thường 12.000 - 13.000

Thị trường lúa tươi và nếp duy trì đà đi ngang

Đối với mặt hàng lúa tươi, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 được các thương lái thu mua quanh mức 6.200 - 6.300 đồng/kg. Lúa OM 5451 ổn định ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg, trong khi IR 50404 dao động từ 5.400 - 5.500 đồng/kg. Thấp nhất là lúa OM 34 với mức giá 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Ở phân khúc nếp, giá nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể. Nếp IR 4625 tươi được thu mua ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg. Đối với các mặt hàng nếp khô và nếp 3 tháng khô, giá dao động ổn định trong khoảng 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Gạo xuất khẩu Việt Nam giữ giá cao so với khu vực

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của nước ta hiện đang duy trì lợi thế cạnh tranh về giá so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 513 - 517 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm dao động 510 - 520 USD/tấn.

Đáng chú ý, mức giá này nhỉnh hơn đáng kể so với gạo 5% tấm của Thái Lan (413 - 417 USD/tấn) và Ấn Độ (344 - 348 USD/tấn). Sự chênh lệch này cho thấy chất lượng và vị thế của gạo thơm Việt Nam trên thị trường quốc tế ngày càng được củng cố.

Thống kê xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2026

Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công Thương cho thấy kết quả xuất khẩu tích cực trong giai đoạn đầu năm. Việt Nam đã xuất khẩu hơn 3,3 triệu tấn gạo, thu về giá trị kim ngạch khoảng 1,57 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân toàn thị trường đạt khoảng 468,4 USD/tấn.

Về cơ cấu thị trường, Philippines vẫn là đối tác nhập khẩu lớn nhất của gạo Việt Nam với thị phần 48,5%. Tiếp theo là Trung Quốc (15,6%) và Ghana (khoảng 7%). Việc duy trì đa dạng hóa thị trường và tập trung vào các dòng gạo thơm chất lượng cao đang giúp ngành lúa gạo Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng kim ngạch dù khối lượng có thể biến động theo mùa vụ.