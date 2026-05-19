Giá lúa gạo hôm nay 19/5: Gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 - 100 đồng/kg Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 19/5 ghi nhận mức tăng nhẹ trong khi giá lúa tươi duy trì ổn định. Thị trường giao dịch trầm lắng dù vụ Hè Thu sớm bắt đầu.

Cập nhật giá lúa gạo hôm nay 19/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy xu hướng biến động nhẹ ở phân khúc gạo nguyên liệu. Mặc dù nguồn cung lúa Hè Thu sớm đã bắt đầu ra thị trường, tuy nhiên thanh khoản chung vẫn khá thấp do chênh lệch kỳ vọng giá giữa các bên.

Diễn biến giá lúa tươi tại các địa phương

Tại các khu vực trọng điểm, mặt bằng giá lúa tươi không có nhiều thay đổi so với phiên cuối tuần trước. Tại An Giang, hoạt động mua bán diễn ra cầm chừng khi nông dân vẫn giữ giá bán ở mức cao, trong khi thương lái thận trọng trong việc xuống tiền.

Bảng giá lúa tươi khảo sát ngày 19/5 cụ thể như sau:

Chủng loại lúa Giá thu mua (VND/kg) OM 18, Đài Thơm 8 6.200 - 6.300 OM 5451 5.600 - 5.700 IR 50404 5.400 - 5.500 OM 34 5.100 - 5.200

Tại Đồng Tháp và Tây Ninh, lượng lúa thu hoạch còn rải rác. Nguồn cung lúa Hè Thu sớm bắt đầu xuất hiện nhưng sản lượng chưa đủ lớn để tạo ra đột phá về giao dịch trên thị trường.

Gạo nguyên liệu tăng nhẹ, thị trường bán lẻ ổn định

Trái ngược với đà đi ngang của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 50 - 100 đồng/kg ở một số chủng loại. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 tăng 50 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 9.550 - 9.650 đồng/kg. Gạo nguyên liệu CL 555 tăng mạnh hơn với mức 100 đồng/kg, lên ngưỡng 9.100 - 9.300 đồng/kg.

Các chủng loại gạo khác duy trì mức giá ổn định: Gạo IR 504 phổ biến ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; OM 380 và Sóc Thơm cùng ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Tại các kho khu vực Sa Đéc, Đồng Tháp, lượng hàng về ít khiến giá các mặt hàng này không có nhiều biến động.

Đối với thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng không có sự thay đổi. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng niêm yết ở mức 22.000 đồng/kg. Các dòng gạo phổ thông khác dao động từ 12.000 - 16.000 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu duy trì lợi thế

Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao. Gạo Jasmine hiện được chào bán từ 513 - 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động khoảng 510 - 520 USD/tấn. Riêng gạo 100% tấm ở mức 331 - 335 USD/tấn.

Nhìn rộng ra thị trường quốc tế, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện đang có mức giá 413 - 417 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với gạo cùng loại của Ấn Độ (344 - 348 USD/tấn). Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt về giá giữa các nguồn cung lớn trên thế giới, trong khi gạo Việt Nam vẫn giữ được vị thế cạnh tranh ổn định trong phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao.