Giá lúa gạo hôm nay 20/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng 400 đồng/kg Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 đồng loạt tăng mạnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong khi thị trường gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ duy trì mức giá ổn định.

Ngày 20/5, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận diễn biến tăng giá tích cực ở mặt hàng lúa tươi. Trong khi đó, các mặt hàng gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ nhìn chung ít biến động, hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra khá chậm.

Giá lúa tươi tăng đáng kể tại An Giang và các tỉnh miền Tây

Dữ liệu từ ngành nông nghiệp tỉnh An Giang cho thấy giá lúa tươi hôm nay tăng mạnh ở nhiều chủng loại chủ lực. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 đều ghi nhận mức tăng 400 đồng/kg so với phiên trước đó, hiện dao động trong khoảng 6.500 – 6.700 đồng/kg.

Lúa OM 5451 cũng được điều chỉnh tăng thêm 300 đồng/kg, giao dịch phổ biến ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg. Các chủng loại lúa khác duy trì mức giá ổn định, cụ thể như sau:

Loại lúa Giá (VND/kg) Biến động Lúa OM 18 6.500 – 6.700 +400 Lúa Đài Thơm 8 6.500 – 6.700 +400 Lúa OM 5451 5.800 – 6.000 +300 Lúa IR 50404 5.400 – 5.500 Ổn định Lúa OM 34 5.100 – 5.200 Ổn định

Thị trường lúa gạo ngày 20/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận diễn biến tích cực ở mặt hàng lúa tươi

Tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, nguồn cung lúa Hè Thu sớm đã bắt đầu được đưa ra thị trường. Mặc dù thương lái tăng cường hỏi mua và đẩy giá lên, song giao dịch thực tế vẫn chưa thực sự sôi động do nông dân có tâm lý neo giá cao.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ duy trì ổn định

Trái ngược với đà tăng của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu hôm nay chủ yếu đi ngang. Gạo nguyên liệu OM 5451 giữ mức 9.550 – 9.650 đồng/kg; gạo OM 18 phục vụ xuất khẩu đạt 8.700 – 8.850 đồng/kg và Đài Thơm 8 ở mức 9.200 – 9.400 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, bảng giá các loại gạo thông dụng không có sự điều chỉnh đáng kể:

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (mức cao nhất thị trường).

28.000 đồng/kg (mức cao nhất thị trường). Gạo Hương Lài và gạo Nhật: Khoảng 22.000 đồng/kg.

Khoảng 22.000 đồng/kg. Gạo thơm Thái hạt dài: 20.000 – 22.000 đồng/kg.

20.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng: Khoảng 16.000 đồng/kg.

Khoảng 16.000 đồng/kg. Gạo thường: 12.000 – 13.000 đồng/kg.

Đối với phân khúc nếp, thị trường tiếp tục trạng thái đi ngang. Nếp IR 4625 tươi duy trì mức thu mua 7.300 – 7.500 đồng/kg, trong khi nếp khô dao động phổ biến từ 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu thế giới có sự phân hóa

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của nước ta giữ ổn định. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 513 – 517 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 510 – 520 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo có sự biến động trái chiều giữa các cường quốc xuất khẩu. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ghi nhận mức tăng 8 USD/tấn, lên mức 422 – 426 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm nhẹ 2 USD/tấn, hiện giao dịch quanh mức 342 – 346 USD/tấn.