Giá lúa gạo hôm nay 20/5: Lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng 400 đồng/kg Thị trường lúa gạo ngày 20/5 ghi nhận mức tăng đáng kể đối với các loại lúa tươi như OM 18 và Đài Thơm 8. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ duy trì đà đi ngang.

Thị trường lúa gạo ngày 20/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến tích cực ở mặt hàng lúa tươi với nhiều chủng loại đồng loạt tăng giá. Ngược lại, phân khúc gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ có xu hướng ổn định, hoạt động mua bán diễn ra khá chậm do tâm lý neo giá của nông dân.

Giá lúa tươi tăng mạnh tại khu vực miền Tây

Theo dữ liệu cập nhật từ ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, giá lúa tươi ghi nhận mức điều chỉnh tăng từ 300 đến 400 đồng/kg. Nhu cầu hỏi mua từ thương lái tăng cao khi nguồn cung lúa Hè Thu sớm bắt đầu ra thị trường là động lực chính thúc đẩy đà tăng này.

Chủng loại lúa Giá (VND/kg) Biến động OM 18 6.500 – 6.700 Tăng 400 Đài Thơm 8 6.500 – 6.700 Tăng 400 OM 5451 5.800 – 6.000 Tăng 300 IR 50404 5.400 – 5.500 Ổn định OM 34 5.100 – 5.200 Ổn định

Tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, giá lúa cũng có xu hướng nhích tăng nhẹ. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế tại An Giang chưa sôi động do người dân kỳ vọng mức giá cao hơn.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ đi ngang

Mặt hàng gạo nguyên liệu trong nước hôm nay chủ yếu giữ giá ổn định. Gạo nguyên liệu OM 5451 được giao dịch quanh mức 9.550 – 9.650 đồng/kg. Đối với phân khúc xuất khẩu, gạo nguyên liệu OM 18 dao động trong khoảng 8.700 – 8.850 đồng/kg, trong khi Đài Thơm 8 duy trì mức 9.200 – 9.400 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo không có biến động mới:

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (mức cao nhất thị trường).

Gạo Hương Lài và gạo Nhật: 22.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài: 20.000 – 22.000 đồng/kg.

Gạo trắng thông dụng: 16.000 đồng/kg.

Gạo thường: 12.000 – 13.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp cũng duy trì trạng thái đi ngang với nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg và nếp khô dao động 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu có sự phân hóa quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam giữ mức ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 513 – 517 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm dao động 510 – 520 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác có sự biến động trái chiều. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng thêm 8 USD/tấn, lên mức 422 – 426 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo cùng loại của Ấn Độ giảm nhẹ 2 USD/tấn, hiện còn 342 – 346 USD/tấn.