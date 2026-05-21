Giá lúa gạo hôm nay 21/5: Lúa Hè Thu tăng nhẹ, gạo Jasmine xuất khẩu đạt 529 USD/tấn Thị trường lúa gạo ngày 21/5 tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lúa Hè Thu sớm tăng giá do nguồn cung thấp. Gạo Jasmine xuất khẩu đạt 529 USD/tấn, tăng 17 USD.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 21/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận xu hướng tăng ở mặt hàng lúa Hè Thu sớm và gạo xuất khẩu. Do nguồn cung lúa Hè Thu chưa nhiều, giá lúa tại An Giang và Đồng Tháp nhích nhẹ, trong khi thị trường gạo nội địa duy trì ổn định.

Diễn biến giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá các loại lúa tươi duy trì ở mức khá ổn định, riêng một số khu vực có lúa Hè Thu sớm ghi nhận mức tăng nhẹ do sản lượng cung ứng ra thị trường chưa lớn. Tuy nhiên, thời tiết mưa kéo dài tại một số địa phương đã ảnh hưởng đến chất lượng lúa, khiến thương lái mua cầm chừng.

Loại lúa Giá thu mua (VND/kg) Lúa OM 18, Đài Thơm 8 6.500 - 6.700 Lúa OM 5451 5.800 - 6.000 Lúa IR 50404 5.400 - 5.500 Lúa OM 34 5.100 - 5.200

Tại Đồng Tháp, hoạt động giao dịch diễn ra khá chậm, trong khi tại An Giang, nông dân có xu hướng giữ giá cao khiến lượng chốt đơn chưa nhiều. Các địa phương khác như Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau ghi nhận thị trường trầm lắng, giá ít biến động.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ ổn định

Đối với mặt hàng gạo nguyên liệu, giá giao dịch hôm nay đi ngang. Cụ thể, gạo OM 5451 hiện dao động từ 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 phục vụ xuất khẩu ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg. Gạo Đài Thơm 8 được giao dịch quanh mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Tại khu vực Sa Đéc, Đồng Tháp và An Cư, nguồn gạo về kho ít, các kho xuất khẩu và kho chợ mua chậm khiến giá cả chưa có đột biến. Đối với phân khúc bán lẻ, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Hương Lài, gạo Nhật neo quanh mức 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thường phổ biến từ 12.000 - 13.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục xu hướng đi lên. Đáng chú ý, gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 525 - 529 USD/tấn, tăng mạnh 17 USD/tấn so với thời điểm đầu tuần. Gạo 100% tấm cũng tăng thêm 5 USD/tấn, đạt mức 336 - 340 USD/tấn.

Trên thị trường quốc tế, giá gạo có sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia xuất khẩu lớn. Trong khi giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng 4 USD/tấn lên mức 426 - 430 USD/tấn, thì gạo cùng loại của Ấn Độ lại giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 342 - 346 USD/tấn. Diễn biến này cho thấy gạo Việt Nam đang giữ được đà tăng trưởng tốt về giá trị trên thị trường thế giới.