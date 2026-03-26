Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 26/3/2026: Lúa tươi giảm nhẹ, giao dịch chậm Giá lúa gạo hôm nay 26/3/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, lúa tươi giảm nhẹ, giao dịch chậm, xuất khẩu giữ mức cạnh tranh

Giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thị trường lúa gạo ngày 26/3 ghi nhận diễn biến ổn định, sức mua còn yếu. Giá gạo nguyên liệu chủ yếu đi ngang, một số loại lúa tươi điều chỉnh giảm nhẹ.

Giá gạo nguyên liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá các loại gạo nguyên liệu xuất khẩu như sau:

Gạo OM 5451 dao động 8.300 – 8.400 đồng/kg; gạo CL 555 ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg; gạo OM 380 khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg.

Gạo Đài Thơm 8 ở mức 9.150 – 9.350 đồng/kg; gạo IR 504 dao động 8.000 – 8.100 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 8.900 – 9.100 đồng/kg.

Gạo Sóc thơm khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ

Tại các chợ lẻ, giá gạo ổn định. Gạo Nàng Nhen có giá cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg.

Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 – 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg.

Gạo Jasmine dao động 13.000 – 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng khoảng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 – 17.000 đồng/kg.

Gạo thường ở mức 12.000 – 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái khoảng 20.000 đồng/kg; gạo Nhật khoảng 22.000 đồng/kg.

Giá lúa tươi

Giá lúa tươi có biến động nhẹ. Lúa OM 18 giảm 100 đồng/kg, dao động 5.600 – 5.700 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg, ở mức 5.600 – 5.700 đồng/kg.

Lúa IR 50404 dao động 5.200 – 5.300 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 5.400 – 5.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Diễn biến giao dịch tại các địa phương

Tại nhiều địa phương, giao dịch mua bán còn chậm. Ở An Giang, nguồn lúa Đông Xuân chào bán đều, giá biến động nhẹ. Tại Đồng Tháp, giao dịch lúa mới gần ngày thu hoạch có cải thiện, giá ổn định.

Tại Cần Thơ, nguồn cung lúa Đông Xuân khá dồi dào, giá duy trì ở mức cao, lượng mua chưa nhiều. Tại Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, giao dịch ở mức thấp, giá ít thay đổi.

Giá gạo xuất khẩu

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm được chào bán ở mức 400 – 415 USD/tấn. Gạo 100% tấm dao động 316 – 320 USD/tấn. Gạo Jasmine ở mức 430 – 434 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm có giá 381 – 385 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 363 – 367 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động 351 – 355 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 304 – 308 USD/tấn.