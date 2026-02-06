Giá lúa gạo hôm nay 2/6: Lúa IR 50404 tăng nhẹ, thị trường giao dịch trầm lắng Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 2/6 ghi nhận trạng thái ổn định với biến động tăng nhẹ 100 đồng/kg ở giống IR 50404, trong khi nguồn cung vụ Hè Thu chưa dồi dào.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 2/6 duy trì đà ổn định. Do nguồn cung vụ lúa Hè Thu sớm chưa dồi dào và tâm lý kỳ vọng giá cao từ phía nông dân, hoạt động mua bán trên thị trường diễn ra khá chậm và trầm lắng.

Diễn biến giá lúa tươi tại ruộng

Ghi nhận thực tế cho thấy giá lúa tươi nhìn chung ít biến động. Đáng chú ý nhất là giống lúa IR 50404 tăng nhẹ 100 đồng/kg, đạt mức 5.500 - 5.600 đồng/kg. Các chủng loại lúa chất lượng cao khác vẫn giữ mức giá đi ngang so với những ngày trước đó.

Chủng loại lúa Mức giá (VND/kg) OM 18 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.800 IR 50404 5.500 - 5.600 OM 34 5.100 - 5.200

Tại Tây Ninh, sản lượng thu hoạch lúa Hè Thu hiện còn rải rác. Ở Đồng Tháp, các thương lái chủ yếu thu mua cầm chừng để quan sát thị trường. Mặc dù nguồn cung tại các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nhưng chưa đủ tạo áp lực giảm giá lên thị trường nội địa.

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm cũng ghi nhận trạng thái đi ngang. Gạo nguyên liệu IR 504 phục vụ xuất khẩu đang được giao dịch phổ biến ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg. Trong khi đó, gạo Đài Thơm 8 dao động trong khoảng 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo không có sự điều chỉnh. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ vị trí cao nhất với mức 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm chất lượng cao như Hương Lài, gạo Nhật và gạo Nàng Hoa phổ biến ở mức 21.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng dao động quanh mức 16.000 đồng/kg.

Cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu

Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam vẫn giữ sức cạnh tranh tốt ở nhóm gạo thơm. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 505 - 520 USD/tấn.

So với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, mức giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang cao hơn so với gạo cùng loại của Ấn Độ (342 - 346 USD/tấn) nhưng thấp hơn đáng kể so với gạo Thái Lan (440 - 444 USD/tấn). Điều này giúp gạo Việt Nam duy trì được lợi thế về giá trị trong mắt các nhà nhập khẩu quốc tế.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo nội địa sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang. Giá cả có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh nhẹ khi các địa phương trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn thu hoạch rộ vụ Hè Thu trong thời gian tới.