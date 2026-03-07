Giá lúa gạo hôm nay 6/3: Lúa tươi tại miền Tây giảm nhẹ, gạo xuất khẩu ổn định Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 100 đồng/kg với các chủng loại như OM 18 và Đài Thơm 8. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì ổn định.

Thị trường lúa gạo ngày 6/3 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các phân khúc. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở một số giống chủ lực, trong khi giá gạo xuất khẩu và thị trường bán lẻ vẫn giữ mức ổn định so với phiên trước đó.

Biến động giá lúa tươi tại thị trường nội địa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá nhiều loại lúa tươi đã được điều chỉnh giảm 100 đồng/kg. Cụ thể, lúa OM 18 hiện dao động trong khoảng 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 ghi nhận mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; và lúa OM 4218 dao động từ 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Bên cạnh đó, một số chủng loại khác vẫn giữ mức giá đi ngang. Lúa IR 50404 (tươi) duy trì ở mức 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động trong khoảng 5.800 - 6.000 đồng/kg; và lúa OM 34 (tươi) ở mức 5.200 - 5.400 đồng/kg. Tại các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh và Cà Mau, giao dịch mua bán lúa diễn ra khá chậm, chủ yếu tập trung vào các diện tích lúa gần ngày thu hoạch.

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn định

Trái ngược với đà giảm nhẹ của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu tại các kho khu vực miền Tây tương đối ổn định. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động từ 9.150 - 9.350 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo IR 504 dao động từ 8.000 - 8.100 đồng/kg; và gạo OM 5451 ổn định ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg.

Tại các địa phương như Lấp Vò, Sa Đéc (Đồng Tháp) và An Cư (Tiền Giang), lượng gạo về kho có xu hướng tăng nhẹ. Các đơn vị thu mua ưu tiên lựa chọn gạo đẹp, chất lượng cao, khiến giá cả các loại gạo thành phẩm không có nhiều biến động lớn. Gạo thành phẩm IR 504 hiện đang giữ mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu duy trì đà đi ngang

Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể:

Chủng loại gạo Giá xuất khẩu (USD/tấn) Gạo Jasmine 430 - 434 Gạo thơm 5% tấm 400 - 415 Gạo 100% tấm 316 - 320

Đối với thị trường bán lẻ tại các chợ, giá gạo không ghi nhận sự thay đổi. Gạo Nàng Nhen hiện có mức giá cao nhất là 28.000 đồng/kg; gạo Nhật và gạo Hương Lài cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; các loại gạo trắng thông dụng dao động từ 12.000 - 16.000 đồng/kg tùy loại.