Giá lúa gạo hôm nay 6/5: Lúa tươi tăng 200 đồng/kg giữa lúc nguồn cung hạn chế Thị trường lúa gạo ngày 6/5 ghi nhận đà tăng nhẹ 200 đồng/kg đối với lúa OM 18 và Đài Thơm 8. Dù giá nhích lên, giao dịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vẫn trầm lắng do nguồn cung khan hiếm.

Theo cập nhật mới nhất từ thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 6/5, giá lúa tươi tại nhiều địa phương có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Sự khan hiếm về nguồn cung lúa hè thu sớm là nguyên nhân chính thúc đẩy mặt bằng giá, dù hoạt động thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn diễn ra khá thận trọng.

Diễn biến giá lúa tươi tại các địa phương

Dữ liệu từ tỉnh An Giang cho thấy giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 đã tăng thêm 200 đồng/kg so với phiên trước. Trong khi đó, các dòng lúa thường và lúa nếp vẫn duy trì xu hướng đi ngang.

Loại lúa/gạo Giá (VND/kg) Biến động Lúa OM 18 6.100 – 6.300 +200 Lúa Đài Thơm 8 6.100 – 6.300 +200 Lúa OM 5451 5.600 – 5.700 Ổn định Lúa IR 50404 5.400 – 5.500 Ổn định Lúa OM 34 5.100 – 5.200 Ổn định

Tại Cần Thơ, tình trạng khan hiếm lúa tươi khiến một số doanh nghiệp phải chuyển hướng tìm kiếm nguồn lúa khô như Đài Thơm 8 và Japonica để đáp ứng các đơn hàng đã ký. Ngược lại, tại các khu vực khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Tây Ninh, giao dịch ghi nhận ở mức thấp, nguồn cung hạn chế khiến giá cả ít biến động hơn.

Thị trường gạo nguyên liệu và xuất khẩu

Đối với phân khúc gạo, giá nguyên liệu xuất khẩu duy trì ổn định. Gạo IR 504 dao động từ 8.600 – 8.700 đồng/kg, trong khi các loại gạo cao cấp hơn như Đài Thơm 8 đạt mức 9.200 – 9.400 đồng/kg. Trên thị trường bán lẻ, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất là 28.000 đồng/kg, các loại gạo thơm thông dụng dao động từ 21.000 – 22.000 đồng/kg.

Áp lực cạnh tranh từ thị trường quốc tế

Hiện tại, gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực cạnh tranh khá lớn về giá so với các đối thủ chính trong khu vực. Cụ thể, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 490 – 500 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các quốc gia khác.

Thái Lan: Gạo 5% tấm dao động ở mức 390 – 394 USD/tấn.

Gạo 5% tấm dao động ở mức 390 – 394 USD/tấn. Ấn Độ: Gạo 5% tấm duy trì ở mức 349 – 353 USD/tấn.

Phân khúc nếp cũng không ghi nhận nhiều biến động lớn. Nếp IR 4625 tươi duy trì giá 7.300 – 7.500 đồng/kg, còn nếp khô ở ngưỡng 9.500 – 9.700 đồng/kg. Nhìn chung, dù giá lúa tươi có dấu hiệu phục hồi nhẹ, thị trường lúa gạo vẫn cần những tín hiệu khởi sắc hơn từ các đơn hàng xuất khẩu mới để phá vỡ trạng thái giao dịch trầm lắng hiện tại.