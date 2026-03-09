Giá lúa gạo hôm nay 7/3: Gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm 400 đồng/kg Thị trường lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày 7/3 duy trì đà ổn định ở mặt hàng lúa, trong khi giá gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận mức giảm từ 100 - 400 đồng/kg. Hoạt động mua bán tại các địa phương diễn ra trầm lắng.

Theo khảo sát mới nhất ngày 7/3, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều biến động mạnh về giá lúa tươi, nhưng ghi nhận sự điều chỉnh giảm ở phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Giao dịch thực tế tại nhiều địa phương như Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ đang có dấu hiệu chậm lại do nguồn hàng hạn chế và yếu tố thời tiết không thuận lợi.

Giá lúa tươi giữ mức ổn định

Dữ liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho thấy giá các loại lúa tươi hôm nay vẫn duy trì quanh mốc cũ. Cụ thể, lúa OM 18 đang được thương lái thu mua với giá từ 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg. Các dòng lúa phổ biến khác như IR 50404 giữ mức 5.500 đồng/kg và OM 5451 dao động từ 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Loại lúa (tươi) Giá (VND/kg) Đài Thơm 8 6.100 - 6.200 OM 18 6.000 - 6.100 OM 4218 6.000 - 6.200 OM 5451 5.800 - 6.000 IR 50404 5.500 OM 34 5.200 - 5.400

Tại Đồng Tháp, tình hình giao dịch lúa đang tạm thời ngưng trệ do thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc thu hoạch và vận chuyển. Trong khi đó, tại Cần Thơ, lượng giao dịch khá mỏng, chủ yếu tập trung vào các diện tích lúa đang chuẩn bị đến ngày cắt.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu điều chỉnh giảm

Trái ngược với đà đi ngang của giá lúa, mặt hàng gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu lại ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Đáng chú ý, gạo nguyên liệu OM 5451 đã giảm 400 đồng/kg, hiện chỉ còn dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 cũng giảm 100 đồng/kg, xuống mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Đối với các loại gạo thành phẩm và phụ phẩm, giá tấm thơm tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 7.650 - 7.750 đồng/kg. Giá cám vẫn duy trì ổn định trong khoảng từ 10.500 - 11.500 đồng/kg. Tại các bến phà và kho gạo khu vực Lấp Vò - Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về có dấu hiệu tăng hơn nhưng tốc độ thu mua của các kho vẫn ở mức thấp.

Thị trường bán lẻ và xuất khẩu

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng không có sự thay đổi. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; các dòng gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Về thị trường quốc tế, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Gạo thơm 5% tấm hiện đang ở mức 400 - 415 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động từ 316 - 320 USD/tấn và gạo Jasmine duy trì mức 430 - 434 USD/tấn.