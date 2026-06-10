Giá lúa gạo ngày 10/06: Lúa IR 50404 tăng nhẹ, gạo xuất khẩu Việt Nam giảm 6 USD/tấn Thị trường lúa gạo nội địa ngày 10/06 duy trì ổn định với mức tăng nhẹ tại nhóm lúa tươi, trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam ghi nhận đà giảm đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 10/06 ghi nhận trạng thái giao dịch chậm với nguồn cung không dồi dào. Trong khi giá lúa tươi có xu hướng tăng nhẹ ở một vài chủng loại, mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam lại chịu áp lực điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường khu vực.

Biến động giá lúa tươi và gạo nguyên liệu trong nước

Tại các địa phương trọng điểm, giá lúa tươi phần lớn giữ mức đi ngang, riêng giống lúa IR 50404 ghi nhận mức tăng 100 đồng/kg. Cụ thể, lúa IR 50404 hiện được giao dịch trong khoảng 5.500 - 5.600 đồng/kg. Các giống lúa khác như OM 18 và Đài Thơm 8 giữ ổn định ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; OM 5451 dao động từ 5.700 - 5.800 đồng/kg; OM 34 ở mức 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Đối với mặt hàng gạo nguyên liệu, giá các chủng loại chủ yếu không thay đổi so với phiên trước. Gạo nguyên liệu IR 50404 đứng ở mức 8.700 - 8.880 đồng/kg; CL 555 đạt 9.100 - 9.300 đồng/kg; OM 5451 dao động quanh mốc 9.500 - 9.600 đồng/kg và Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm giảm nhẹ 50 đồng/kg, xuống còn 7.750 - 7.850 đồng/kg, trong khi giá cám ổn định ở mức 7.900 - 8.100 đồng/kg.

Tình hình giao dịch tại các vùng sản xuất

Khảo sát tại An Giang, Sa Đéc, Đồng Tháp và An Cư, Đồng Tháp cho thấy hoạt động thu mua diễn ra khá trầm lắng. Nguồn lúa vụ Hè Thu đã bắt đầu được chào bán tại các khu vực như Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, tuy nhiên sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn còn khá dè dặt và chỉ mang tính chất cầm chừng.

Trên thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng không có biến động mới. Gạo Nàng Nhen duy trì mức giá cao nhất ở 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm phổ biến như Hương Lài, Thơm Thái hạt dài và Nàng Hoa tiếp tục giữ giá ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Giá gạo xuất khẩu diễn biến trái chiều trên thị trường quốc tế

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà giảm nhẹ. Đáng chú ý, gạo thơm 5% tấm giảm 6 USD/tấn, hiện chào bán ở mức 490 - 495 USD/tấn. Gạo Jasmine dao động trong khoảng 509 - 513 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm ở mức 343 - 347 USD/tấn.

Diễn biến này tương đồng với sự thận trọng chung của các nhà nhập khẩu trước những biến động địa chính trị và chi phí vận tải cao. Tại các quốc gia xuất khẩu lớn khác:

Thái Lan: Gạo 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn (460 - 464 USD/tấn), nhưng gạo 100% tấm lại giảm 1 USD/tấn.

Gạo 5% tấm tăng nhẹ 1 USD/tấn (460 - 464 USD/tấn), nhưng gạo 100% tấm lại giảm 1 USD/tấn. Ấn Độ: Giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, lên mức 342 - 346 USD/tấn; gạo 100% tấm cũng tăng tương ứng đạt 278 - 282 USD/tấn.

Sự trái chiều về giá giữa các quốc gia phản ánh tâm lý thị trường đang tập trung quan sát các yếu tố chi phí năng lượng và nhu cầu thực tế từ các thị trường nhập khẩu lớn tại châu Á và châu Phi.