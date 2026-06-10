Giá lúa gạo ngày 10/06: Thị trường nội địa đi ngang, gạo xuất khẩu giảm 6 USD/tấn Thị trường lúa gạo ngày 10/06 ghi nhận trạng thái ổn định tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi lúa IR 50404 tăng nhẹ, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam giảm 6 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo ngày 10/06 duy trì trạng thái ổn định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với khối lượng giao dịch hạn chế. Theo ghi nhận, sự thận trọng của các nhà nhập khẩu trước biến động kinh tế toàn cầu đã tác động trực tiếp đến giá gạo xuất khẩu, trong khi nguồn cung nội địa vẫn ở mức thấp.

Diễn biến giá lúa gạo tại thị trường nội địa

Tại các địa phương trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ, giá gạo nguyên liệu không có nhiều thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn ở mức cầm chừng, chủ yếu thu mua để trả đơn hàng cũ.

Cụ thể, giá các loại gạo nguyên liệu được giao dịch như sau:

Loại gạo nguyên liệu Mức giá (VND/kg) IR 50404 8.700 - 8.880 CL 555 9.100 - 9.300 OM 5451 9.500 - 9.600 Đài Thơm 8 9.200 - 9.400

Đối với mặt hàng phụ phẩm, giá cám ổn định trong khoảng 7.900 - 8.100 đồng/kg. Riêng tấm thơm ghi nhận mức giảm nhẹ 50 đồng/kg, hiện dao động quanh ngưỡng 7.750 - 7.850 đồng/kg. Tại các khu vực Sa Đéc và An Cư, Đồng Tháp, lượng hàng về kho ít khiến thị trường thiếu động lực tăng giá.

Giá lúa tươi biến động nhẹ

Ở nhóm lúa tươi, phần lớn các chủng loại giữ giá đi ngang. Đáng chú ý, lúa IR 50404 tăng nhẹ 100 đồng/kg, lên mức 5.500 - 5.600 đồng/kg. Các loại lúa phổ biến khác như OM 18 và Đài Thơm 8 vẫn duy trì ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 dao động từ 5.100 - 5.200 đồng/kg. Nguồn lúa Hè Thu đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long nhưng tiến độ tiêu thụ còn chậm.

Thị trường gạo xuất khẩu quốc tế

Thị trường gạo thế giới hiện đang chịu áp lực từ chi phí vận tải cao và căng thẳng địa chính trị. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng thêm 1 USD/tấn, đạt 460 - 464 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm lại giảm 1 USD/tấn xuống 415 - 419 USD/tấn. Ngược lại, Ấn Độ ghi nhận mức tăng đồng loạt 2 USD/tấn cho cả hai phân khúc gạo 5% tấm và 100% tấm.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết giá chào bán gạo xuất khẩu đã điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm giảm 6 USD/tấn so với đầu tuần, xuống còn 490 - 495 USD/tấn. Gạo Jasmine duy trì mức 509 - 513 USD/tấn và gạo thơm 100% tấm dao động trong khoảng 343 - 347 USD/tấn.

Giá gạo bán lẻ duy trì ổn định

Trên thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng không có biến động mới. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm thông dụng như Hương Lài, Thơm Thái hạt dài, Nàng Hoa và gạo Nhật Bản vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết cũ, đáp ứng nhu cầu ổn định của người dân.