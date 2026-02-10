Giá lúa gạo ngày 10/2: Lúa OM 18 ổn định ở mức 6.700 đồng/kg Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 10/2 duy trì đà đi ngang. Các giống lúa thơm như OM 18 và Đài Thơm 8 neo ở mức cao trong bối cảnh giao dịch sau Tết còn chậm.

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 10/2/2026, giá lúa gạo duy trì trạng thái ổn định, không có biến động lớn so với các phiên trước đó. Thị trường giao dịch tương đối trầm lắng khi nông dân và thương lái chủ yếu tập trung chào bán cho các đợt thu hoạch sau Tết Nguyên đán.

Giá lúa tươi tại ruộng duy trì ở mức cao

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, các giống lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 vẫn neo ở ngưỡng giá tích cực, hỗ trợ tâm lý cho người sản xuất. Cụ thể diễn biến giá lúa tươi tại khu vực như sau:

Loại lúa (tươi) Giá (VND/kg) Lúa OM 18 6.500 - 6.700 Lúa Đài Thơm 8 6.500 - 6.700 Lúa OM 4218 6.200 - 6.400 Lúa OM 5451 5.800 - 6.000 Lúa IR 50404 5.400 - 5.500 Lúa OM 34 5.200 - 5.400

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm đi ngang

Phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa cũng ghi nhận sự ổn định về giá. Tại An Giang và các kho gạo lớn tại miền Tây, gạo nguyên liệu IR 504 hiện dao động quanh mốc 8.000 - 8.100 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 đạt mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Đối với các dòng gạo chất lượng cao, gạo nguyên liệu OM 18 giữ giá từ 8.900 đến 9.100 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động trong khoảng 8.650 - 8.800 đồng/kg. Tại các hệ thống chợ lẻ, mặt hàng gạo các loại đứng giá. Gạo Nàng Nhen niêm yết cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg, trong khi gạo trắng thông dụng phổ biến ở mốc 16.000 đồng/kg.

Tình hình giao dịch tại địa phương và xuất khẩu

Tại các địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, hoạt động mua bán diễn ra chậm. Nông dân chủ yếu chào bán lúa Đông Xuân dự kiến cắt sau Tết, dẫn đến nguồn cung thực tế trên thị trường chưa có sự đột phá. Tại An Giang, các giao dịch lúa mới cũng ở mức hạn chế.

Trên thị trường quốc tế, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ vững phong độ. Cụ thể:

Gạo thơm 5% tấm: 415 - 430 USD/tấn.

415 - 430 USD/tấn. Gạo Jasmine: 426 - 430 USD/tấn.

426 - 430 USD/tấn. Gạo 100% tấm: 315 - 319 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo trong nước đang trong giai đoạn ổn định để chờ đợi những tín hiệu mới từ nhu cầu nhập khẩu quốc tế và tiến độ thu hoạch rộ vụ Đông Xuân trong thời gian tới.