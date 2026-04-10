Giá lúa gạo ngày 10/4/2026: Lúa IR 50404 tăng nhẹ, thị trường giao dịch chậm Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận biến động nhẹ ở giống IR 50404. Giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam giữ mức cao nhất 445 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo ngày 10/4/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng với giá bán phần lớn đi ngang. Đáng chú ý, giống lúa IR 50404 ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg, trong khi các chủng loại khác duy trì ổn định trong bối cảnh doanh nghiệp thu mua thận trọng.

Diễn biến giá lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tại các địa phương trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, hoạt động thu mua diễn ra khá chậm. Nguyên nhân chủ yếu do nông dân có xu hướng giữ giá cao, trong khi các đơn vị xuất khẩu và doanh nghiệp chế biến chưa đẩy mạnh giao dịch mới.

Chủng loại lúa Mức giá (VND/kg) Biến động IR 50404 5.400 – 5.600 Tăng 100 OM 18 / Đài Thơm 8 5.800 – 6.100 Đi ngang OM 5451 5.500 – 5.600 Đi ngang OM 34 5.100 – 5.200 Đi ngang

Giá gạo nguyên liệu và thị trường bán lẻ

Tương tự thị trường lúa, giá gạo nguyên liệu cũng giữ mức ổn định. Cụ thể, gạo OM 5451 dao động quanh 8.650 – 8.750 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 – 9.400 đồng/kg; và OM 18 đạt 8.900 – 9.100 đồng/kg. Đối với dòng gạo thành phẩm, IR 504 phổ biến trong khoảng 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Tại các hệ thống chợ bán lẻ, giá các mặt hàng gạo thơm tiếp tục duy trì ở mức cao. Gạo Nàng Nhen dẫn đầu với mức 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm phổ biến như Hương Lài, Jasmine hoặc gạo Thái hạt dài dao động từ 14.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ giá ở ngưỡng 13.000 – 16.000 đồng/kg.

Thị trường gạo xuất khẩu: Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang giữ mức ổn định ở nhiều phân khúc. Gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 400 – 445 USD/tấn; gạo Jasmine đạt 433 – 437 USD/tấn; và gạo 100% tấm dao động quanh 330 – 334 USD/tấn.

So với các quốc gia xuất khẩu lớn khác, giá gạo Việt Nam đang thể hiện sức cạnh tranh rõ rệt. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan đang dao động từ 339 – 373 USD/tấn, trong khi Ấn Độ duy trì quanh mức 335 – 339 USD/tấn. Nhìn chung, thị trường thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ chi phí vận chuyển và chính sách nhập khẩu từ các đối tác lớn.