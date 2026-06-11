Giá lúa gạo ngày 11/06: Gạo nguyên liệu giảm nhẹ, thị trường giao dịch chậm Diễn biến thị trường lúa gạo ngày 11/06 cho thấy giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm giảm từ 50-100 đồng/kg, trong khi giá lúa tươi và gạo xuất khẩu duy trì ổn định.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 11/06 ghi nhận xu hướng giao dịch trầm lắng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi giá các loại lúa tươi duy trì ở mức ổn định, phân khúc gạo nguyên liệu và các mặt hàng phụ phẩm đã xuất hiện sự điều chỉnh giảm nhẹ về giá.

Diễn biến giá lúa tươi tại các địa phương

Tại các tỉnh như An Giang và Đồng Tháp, lượng lúa Hè Thu đưa ra thị trường chưa nhiều, khiến giá thu mua vẫn giữ ở mức tương đối ổn định. Tuy nhiên, sức mua từ các thương lái và doanh nghiệp hiện chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Cụ thể, mặt hàng lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện đang được giao dịch phổ biến trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 5451 dao động từ 5.700 - 5.800 đồng/kg. Đáng chú ý, lúa IR 50404 ghi nhận mức tăng nhẹ, đạt khoảng 5.500 - 5.600 đồng/kg. Các khu vực khác như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Tây Ninh cũng ghi nhận nguồn cung mới nhưng giao dịch vẫn ở trạng thái chờ đợi.

Phân khúc gạo nguyên liệu và phụ phẩm giảm giá

Trái ngược với đà đi ngang của lúa tươi, giá gạo nguyên liệu ghi nhận sự sụt giảm ở một số chủng loại. Giá gạo CL 555 đã giảm 100 đồng/kg, hiện chỉ còn 9.100 - 9.200 đồng/kg. Các dòng gạo khác như IR 504 duy trì mức 8.700 - 8.880 đồng/kg; OM 5451 đạt 9.500 - 9.600 đồng/kg; và Đài Thơm 8 dao động từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Nhóm phụ phẩm cũng chịu áp lực giảm khi giá tấm thơm và cám đồng loạt giảm 50 đồng/kg. Hiện tại, tấm thơm đang ở mức 7.750 - 7.850 đồng/kg, trong khi giá cám dao động từ 7.850 - 8.050 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ tham khảo

Loại gạo Giá bán (VND/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài / Gạo Nhật 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo trắng thông dụng 16.000

Thị trường thế giới: Việt Nam giữ giá ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam không có biến động mới. Gạo Jasmine vẫn neo ở mức 509 - 513 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động quanh 490 - 495 USD/tấn.

So với các đối thủ trong khu vực, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện đang được chào bán ở mức 460 - 464 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Ấn Độ duy trì mức giá cạnh tranh hơn từ 342 - 346 USD/tấn.