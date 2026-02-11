Giá lúa gạo ngày 11/2: Thị trường đi ngang, lúa OM 18 đạt 6.700 đồng/kg Ngày 11/2, thị trường lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì sự ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Giá gạo xuất khẩu giữ vững ở mức 415-430 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận trạng thái đi ngang trong phiên giao dịch ngày 11/2. Theo ghi nhận thực tế, hoạt động mua bán diễn ra khá dè dặt do tâm lý thăm dò của thương lái, khiến tổng lượng giao dịch chưa có sự bứt phá đáng kể.

Diễn biến giá lúa tươi tại khu vực miền Tây

Dữ liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang cho thấy giá các loại lúa tươi vẫn duy trì ổn định. Nhóm lúa thơm chất lượng cao tiếp tục giữ mức giá tốt, trong khi các loại lúa thường có biên độ dao động thấp.

Loại lúa Giá (VND/kg) OM 18 / Đài Thơm 8 6.500 – 6.700 OM 4218 6.200 – 6.400 OM 5451 5.800 – 6.000 IR 50404 5.400 – 5.500 OM 34 5.200 – 5.400

Bên cạnh đó, tại các địa phương trọng điểm như An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp, nông dân chủ yếu chào bán các diện tích lúa thu hoạch sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, số lượng đơn hàng chốt thành công còn hạn chế do các bên vẫn đang trong giai đoạn quan sát xu hướng giá mới.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ

Tương tự như thị trường lúa, giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng không ghi nhận biến động lớn trong ngày hôm nay. Các mặt hàng chủ lực vẫn neo ở mức giá ổn định, hỗ trợ đà đi ngang cho thị trường chung.

Gạo OM 18: 8.900 – 9.100 VND/kg

8.900 – 9.100 VND/kg Gạo OM 5451: 8.800 – 8.900 VND/kg

8.800 – 8.900 VND/kg Gạo Đài Thơm 8: 8.650 – 8.800 VND/kg

8.650 – 8.800 VND/kg Gạo IR 504: 8.000 – 8.100 VND/kg

Đối với thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng nội địa cơ bản giữ nguyên. Gạo Nàng Nhen hiện có giá cao nhất ở mức 28.000 VND/kg. Các loại gạo phổ biến khác như Hương Lài dao động quanh mức 22.000 VND/kg và gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 VND/kg.

Giá gạo xuất khẩu theo tiêu chuẩn VFA

Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì đà ổn định. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 415 – 430 USD/tấn.

Đáng chú ý, phân khúc gạo Jasmine hiện giữ mức giá từ 426 – 430 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm đạt 315 – 319 USD/tấn. Sự ổn định này cho thấy khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam vẫn đang được duy trì tốt trên thị trường toàn cầu trong giai đoạn hiện tại.