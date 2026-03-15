Giá lúa gạo ngày 12/3: Gạo xuất khẩu tăng lên 415 USD/tấn, thị trường nội địa ổn định Thị trường lúa gạo ngày 12/3 ghi nhận sự ổn định tại khu vực nội địa trong khi giá gạo xuất khẩu nhích tăng nhẹ. Nhu cầu từ Philippines thúc đẩy giao dịch tại An Giang và Cần Thơ.

Thị trường lúa gạo ngày 12/3 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định ở hầu hết các mặt hàng nội địa. Đáng chú ý, phân khúc gạo nguyên liệu xuất khẩu ghi nhận đà tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu tích cực từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là thị trường Philippines.

Biến động giá gạo nguyên liệu và bán lẻ trong nước

Theo dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu có sự điều chỉnh nhẹ với xu hướng tăng chiếm ưu thế. Cụ thể, gạo OM 5451 tăng 100 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 8.550 – 8.700 đồng/kg. Trong khi đó, các dòng gạo chủ lực khác như Đài Thơm 8 và OM 18 giữ mức giá đi ngang.

Loại gạo nguyên liệu Giá niêm yết (VND/kg) Đài Thơm 8 9.150 – 9.350 OM 18 8.900 – 9.100 OM 5451 8.550 – 8.700 IR 504 8.000 – 8.100 CL 555 7.900 – 8.010

Tại thị trường bán lẻ, giá các mặt hàng gạo phổ thông và cao cấp không có biến động mới. Gạo Nàng Nhen vẫn duy trì mức cao nhất 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Hương Lài và gạo Nhật ổn định ở mức 22.000 đồng/kg. Nhóm gạo trắng thường phổ biến ở mức 12.000 – 16.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Tình hình thu mua lúa tươi tại các địa phương

Giá thu mua lúa tươi tại ruộng nhìn chung không đổi so với phiên trước. Lúa Đài Thơm 8 đạt mức 6.100 – 6.200 đồng/kg, lúa OM 18 từ 6.000 – 6.100 đồng/kg và lúa IR 50404 ở mức 5.500 đồng/kg. Hoạt động giao dịch có sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương.

Tại An Giang và Cần Thơ, thị trường diễn ra sôi động khi nhiều kho và thương lái đẩy mạnh đặt cọc lúa sắp thu hoạch để chuẩn bị cho các đơn hàng xuất khẩu đi Philippines. Ngược lại, tại Đồng Tháp, tiến độ thu mua chậm lại do thương lái thận trọng với các diện tích lúa còn xa ngày thu hoạch. Khu vực Cà Mau và Vĩnh Long ghi nhận thị trường trầm lắng, giá cả hầu như đi ngang.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh

Trên thị trường quốc tế, gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà nhích tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mức giá chào bán hiện tại của Việt Nam vẫn giữ được sức cạnh tranh so với các đối thủ lớn trong khu vực.

Chủng loại (5% tấm) Giá xuất khẩu (USD/tấn) Việt Nam 400 – 415 Thái Lan 381 – 385 Pakistan 362 – 366 Ấn Độ 351 – 355

Bên cạnh phân khúc 5% tấm, gạo Jasmine Việt Nam cũng đạt mức 430 – 434 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm dao động từ 316 – 320 USD/tấn. Xu hướng tăng giá nhẹ của gạo Việt phản ánh nhu cầu ổn định từ các thị trường truyền thống, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động xuất khẩu trong ngắn hạn.