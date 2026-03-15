Giá lúa gạo ngày 13/3: Lúa tươi giữ ổn định, gạo 5% tấm neo ở mức 415 USD/tấn

Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 13/3 nhìn chung không có nhiều biến động so với đầu tuần. Trong khi giá lúa tươi tiếp tục duy trì ổn định và hoạt động thu mua tại một số địa phương có dấu hiệu khởi sắc, thị trường gạo nội địa lại khá trầm lắng với mặt bằng giá phần lớn giữ nguyên.

Diễn biến giá lúa tươi tại khu vực miền Tây

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá các loại lúa tươi hiện đang duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, lúa OM 18 được thương lái thu mua trong khoảng 6.000 – 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 dao động từ 6.100 – 6.200 đồng/kg. Các dòng lúa phổ biến khác cũng không ghi nhận sự điều chỉnh về giá:

Lúa IR 50404: Khoảng 5.500 đồng/kg.

Lúa OM 5451: Dao động 5.800 – 6.000 đồng/kg.

Lúa OM 4218: Khoảng 6.000 – 6.200 đồng/kg.

Lúa OM 34: Giao dịch ở mức 5.200 – 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương như An Giang và Cần Thơ, hoạt động thu mua có phần sôi động hơn khi các nhà máy và kho hàng đẩy mạnh đặt cọc mua lúa Đài Thơm 8 và OM 18 chuẩn bị thu hoạch để phục vụ đơn hàng xuất khẩu sang Philippines. Ngược lại, tại các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, giao dịch diễn ra chậm hơn và giá cả ít biến động.

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục duy trì đà ổn định. Gạo OM 5451 hiện được giao dịch quanh mức 8.550 – 8.700 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động từ 9.150 – 9.350 đồng/kg. Một số loại khác như gạo IR 504 ở mức 8.000 – 8.100 đồng/kg và gạo OM 18 khoảng 8.900 – 9.100 đồng/kg.

Tại các kho gạo ở An Giang và Đồng Tháp, lượng hàng về có dấu hiệu tăng nhẹ nhưng hoạt động mua bán vẫn chưa thực sự bứt phá. Đáng chú ý, một số kho tại An Giang đã chủ động nâng giá thu mua đối với gạo OM 5451 có chất lượng tốt. Trong khi đó, tại khu vực Lấp Vò – Sa Đéc (Đồng Tháp), các kho thu mua vẫn giữ thái độ cầm chừng do nguồn cung về bến không nhiều.

Giá gạo bán lẻ và dự báo xuất khẩu

Trên thị trường bán lẻ, giá các loại gạo tại chợ dân sinh vẫn duy trì ổn định. Gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất với 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài khoảng 22.000 đồng/kg; các loại gạo thơm Thái và Jasmine dao động từ 13.000 – 22.000 đồng/kg tùy loại.

Về thị trường xuất khẩu, số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ vững ở mức cạnh tranh. Cụ thể:

Loại gạo Giá xuất khẩu (USD/tấn) Gạo 5% tấm 400 – 415 Gạo 100% tấm 316 – 320 Gạo Jasmine 430 – 434

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn, đặc biệt là Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác, khi vụ thu hoạch chính đang dần tiến vào giai đoạn cao điểm.