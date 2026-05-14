Giá lúa gạo ngày 14/5: Lúa tươi tăng nhẹ, gạo Việt giữ lợi thế xuất khẩu vượt trội Ngày 14/5, giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ 100 đồng/kg do nguồn cung hạn chế. Gạo 5% tấm Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao so với Thái Lan và Ấn Độ.

Giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 14/5 ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 100 đồng/kg đối với một số chủng loại phổ biến. Trong khi đó, mặt bằng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao, khẳng định lợi thế cạnh tranh tại phân khúc chất lượng cao so với các đối thủ lớn như Thái Lan và Ấn Độ.

Biến động giá lúa tươi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa tươi có sự điều chỉnh tăng nhẹ do nguồn cung đang dần cạn kiệt khi vụ thu hoạch Đông Xuân kết thúc. Tình trạng này được ghi nhận rõ nét tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau, nơi sản lượng lúa Hè Thu sớm thấp hơn cùng kỳ và thương lái chủ yếu tập trung thu mua diện tích đã đặt cọc.

Lúa OM 18 tươi: Tăng 100 đồng/kg, đạt mức 6.200 - 6.300 đồng/kg.

Lúa Đài Thơm 8: Tăng 100 đồng/kg, giao dịch quanh mức 6.200 - 6.300 đồng/kg.

Lúa OM 5451: Giữ ổn định ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Lúa IR 50404: Dao động từ 5.400 - 5.500 đồng/kg.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ trong nước

Giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu trong ngày 14/5 không ghi nhận biến động lớn tại các kho ở TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long. Gạo nguyên liệu IR 504 dao động từ 8.400 - 8.550 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg. Ở phân khúc bán lẻ, giá các mặt hàng gạo thông dụng tiếp tục đi ngang:

Loại gạo Giá bán lẻ (VND/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Jasmine / Gạo thường 13.000 - 14.000

Gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì khoảng cách giá lớn

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc chất lượng cao. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm của Việt Nam hiện được chào bán ở mức 510 - 520 USD/tấn. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các quốc gia xuất khẩu chủ lực khác:

Thái Lan: Gạo 5% tấm dao động từ 396 - 400 USD/tấn.

Ấn Độ: Gạo 5% tấm được chào bán từ 345 - 349 USD/tấn.

Phân khúc gạo 100% tấm của Việt Nam cũng giữ mức 331 - 335 USD/tấn, trong khi Thái Lan là 369 - 373 USD/tấn và Ấn Độ là 280 - 284 USD/tấn. Sự chênh lệch này cho thấy dù thị trường chung chưa có nhiều đột biến, gạo Việt Nam vẫn giữ được giá trị thương mại tốt nhờ chất lượng và uy tín trên thị trường toàn cầu.