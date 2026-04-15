Giá lúa gạo ngày 15/4: Biến động trái chiều từ 50 đến 100 đồng/kg Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 15/4 ghi nhận trạng thái trầm lắng, giá lúa tươi và gạo nguyên liệu điều chỉnh nhẹ do nhu cầu thu mua thấp.

Ngày 15/4, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái giao dịch chậm với biên độ biến động giá không lớn. Theo ghi nhận, giá lúa tươi và gạo nguyên liệu có sự điều chỉnh tăng - giảm đan xen trong khoảng 50 - 100 đồng/kg, phản ánh nhu cầu yếu từ các đơn vị thu mua và kho chứa.

Diễn biến giá lúa tươi tại địa phương

Tại các khu vực trọng điểm như An Giang, Cần Thơ và Long An, giá lúa tươi ghi nhận những điều chỉnh cục bộ. Cụ thể, lúa OM 18 và OM 380 cùng tăng 100 đồng/kg, lần lượt dao động quanh mức 6.800 – 7.000 đồng/kg và 5.900 – 6.000 đồng/kg. Ngược lại, chủng loại lúa OM 5451 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 6.200 – 6.300 đồng/kg.

Đối với các chủng loại lúa khác, thị trường giữ mức ổn định:

Đài Thơm 8: 6.900 – 7.000 đồng/kg.

6.900 – 7.000 đồng/kg. IR 50404: 5.800 – 6.000 đồng/kg.

5.800 – 6.000 đồng/kg. Nàng Hoa 9: 6.550 – 6.750 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm duy trì mức cao

Thị trường gạo nguyên liệu ghi nhận mức thay đổi không đáng kể. Gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50 đồng/kg, đạt mức 7.900 – 8.050 đồng/kg. Trong khi đó, gạo nguyên liệu OM 380 giảm 50 đồng/kg, hiện còn khoảng 7.700 – 7.850 đồng/kg. Riêng gạo nguyên liệu OM 5451 vẫn duy trì ở mức 9.600 – 9.750 đồng/kg.

Về phụ phẩm, giá tấm và cám tiếp tục neo ở mức tương đối cao, dao động từ 6.600 – 9.000 đồng/kg. Cụ thể:

Loại phụ phẩm Giá (VND/kg) Tấm (loại 1) 6.650 – 6.800 Cám khô 8.000 – 9.000

Thị trường xuất khẩu và bán lẻ ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam gần như đi ngang. Gạo 5% tấm hiện được giao dịch ở mức khoảng 397 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 369 USD/tấn và gạo 100% tấm đạt 317 USD/tấn. Việc giá gạo xuất khẩu đi ngang cùng với nhu cầu từ các kho thu mua chậm khiến thị trường nội địa khó hình thành xu hướng tăng mạnh.

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo phổ biến không có nhiều thay đổi. Gạo đặc sản như Nàng Nhen vẫn giữ mức 28.000 đồng/kg; các dòng gạo thơm và gạo chất lượng cao dao động từ 20.000 – 22.000 đồng/kg; trong khi gạo thường phổ biến ở mức 15.500 – 17.000 đồng/kg. Các biến động hiện tại chủ yếu mang tính cục bộ tại một số địa phương do lượng hàng về nhỏ giọt.