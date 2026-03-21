Giá lúa gạo ngày 20/3/2026: Gạo OM 5451 giảm nhẹ, xuất khẩu giữ mức 415 USD/tấn Thị trường lúa gạo ngày 20/3/2026 ghi nhận giao dịch trầm lắng. Giá gạo OM 5451 giảm 50 đồng/kg, trong khi giá xuất khẩu Việt Nam duy trì lợi thế cao hơn khu vực.

Thị trường lúa gạo ngày 20/3/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng với biên độ biến động hẹp. Theo ghi nhận từ các địa phương, giá gạo nguyên liệu có sự điều chỉnh nhẹ ở một số phân khúc, trong khi hoạt động mua bán diễn ra dè dặt do tâm lý thận trọng của thương lái.

Biến động giá gạo nguyên liệu và bán lẻ

Cập nhật diễn biến thị trường cho thấy giá gạo nguyên liệu xuất khẩu có sự phân hóa nhẹ. Cụ thể, gạo OM 5451 ghi nhận mức giảm khoảng 50 đồng/kg, hiện dao động quanh ngưỡng 8.250 – 8.350 đồng/kg. Ngược lại, các loại gạo khác như CL 555, OM 380 và IR 504 duy trì xu hướng ổn định, lần lượt ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg, 7.500 – 7.600 đồng/kg và 8.000 – 8.100 đồng/kg.

Bên cạnh đó, các dòng gạo chất lượng cao như Đài Thơm 8 và OM 18 vẫn giữ vững giá trị, dao động từ 8.900 – 9.350 đồng/kg. Tại phân khúc bán lẻ, giá gạo tại các chợ dân sinh không có nhiều biến động đáng kể. Gạo đặc sản Nàng Nhen giữ mức 28.000 đồng/kg, Hương Lài khoảng 22.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo phổ thông dao động từ 12.000 – 17.000 đồng/kg tùy loại.

Giá lúa tươi tại ruộng duy trì ổn định

Đối với mặt hàng lúa tươi, giá thu mua tại ruộng ghi nhận sự ổn định tại nhiều địa phương. Các giống lúa phổ biến như OM 18 và Đài Thơm 8 được giao dịch quanh mức 5.600 – 5.800 đồng/kg. Lúa IR 50404 có mức giá thấp hơn, khoảng 5.200 – 5.300 đồng/kg, trong khi các giống OM 5451 và OM 34 dao động từ 5.100 – 5.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường khi thương lái chủ yếu chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu quốc tế trước khi đẩy mạnh thu mua. Điều này khiến hoạt động giao dịch tại các vựa lúa lớn diễn ra chậm hơn so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu và cạnh tranh khu vực

Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế ở mức cao. Gạo 5% tấm hiện được chào bán trong khoảng 400 – 415 USD/tấn, gạo Jasmine đạt mức 430 – 434 USD/tấn và gạo 100% tấm dao động quanh 316 – 320 USD/tấn.

So với các đối thủ trong khu vực, giá gạo Việt Nam đang có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan chào bán ở mức 381 – 385 USD/tấn, trong khi Ấn Độ duy trì mức thấp nhất quanh 351 – 355 USD/tấn. Sự khác biệt này cho thấy chiến lược tập trung vào chất lượng và giá trị thương hiệu của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về sản lượng từ Ấn Độ.

Quốc gia Giá gạo 5% tấm (USD/tấn) Việt Nam 400 – 415 Thái Lan 381 – 385 Ấn Độ 351 – 355

Nhìn chung, thị trường lúa gạo trong nước đang ở giai đoạn chững lại. Việc duy trì mức giá xuất khẩu cao đồng thời đối mặt với sự sụt giảm nhẹ của một số loại gạo nguyên liệu cho thấy áp lực từ thị trường thế giới bắt đầu có những tác động nhất định đến chuỗi cung ứng nội địa.