Giá lúa gạo ngày 21/5: Lúa Hè Thu tăng nhẹ, gạo xuất khẩu Jasmine tăng 17 USD mỗi tấn Thị trường lúa gạo ngày 21/5 ghi nhận sự tăng giá ở phân khúc lúa Hè Thu sớm và gạo xuất khẩu. Giá gạo Jasmine Việt Nam tăng mạnh 17 USD/tấn, trong khi giao dịch nội địa duy trì ổn định.

Ghi nhận vào ngày 21/5, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có những diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa Hè Thu sớm nhích nhẹ do nguồn cung hạn chế, thị trường gạo xuất khẩu lại chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ của các dòng gạo thơm và gạo tấm.

Giá lúa trong nước ổn định ở mức cao

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh An Giang, giá các loại lúa tươi duy trì ở ngưỡng khá tốt. Việc lúa Hè Thu sớm bắt đầu thu hoạch nhưng sản lượng chưa nhiều đã tạo áp lực khiến giá nhích lên tại một số địa phương.

Loại lúa Giá thu mua (VND/kg) OM 18, Đài Thơm 8 6.500 - 6.700 OM 5451 5.800 - 6.000 IR 50404 5.400 - 5.500 OM 34 5.100 - 5.200

Đáng chú ý, hoạt động mua bán tại khu vực Tỉnh Đồng Tháp và Tỉnh An Giang diễn ra khá thận trọng. Thời tiết mưa kéo dài tại một số khu vực đã ảnh hưởng đến chất lượng lúa, khiến thương lái mua cầm chừng. Ngược lại, tại các khu vực như Tỉnh Tây Ninh, Cần Thơ, Tỉnh Vĩnh Long và Tỉnh Cà Mau, thị trường tương đối trầm lắng với mức giá ít biến động.

Thị trường gạo nội địa và phụ phẩm

Đối với mặt hàng gạo nguyên liệu, giá giao dịch nhìn chung đi ngang. Cụ thể, gạo OM 5451 hiện có giá khoảng 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 phục vụ xuất khẩu dao động từ 8.400 - 8.550 đồng/kg. Các dòng gạo khác như Đài Thơm 8 giữ mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Tại khu vực Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp và vùng An Cư, nguồn cung gạo về kho không nhiều, khiến các kho xuất khẩu và kho chợ thu mua chậm. Đối với thị trường phụ phẩm, giá tấm 3-4 duy trì ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg, trong khi cám khô dao động từ 7.150 - 7.250 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ tại các chợ

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg

Gạo Hương Lài, gạo Nhật: 22.000 đồng/kg

Gạo Nàng Hoa, gạo Đài Loan: 20.000 - 22.000 đồng/kg

Gạo Jasmine: 13.000 - 14.000 đồng/kg

Gạo thường: 12.000 - 13.000 đồng/kg

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của nước ta ghi nhận đà tăng ấn tượng. Đặc biệt, gạo Jasmine được chào bán ở mức 525 - 529 USD/tấn, tăng mạnh 17 USD/tấn so với thời điểm đầu tuần. Gạo thơm 5% tấm hiện dao động quanh mức 505 - 520 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm tăng thêm 5 USD/tấn, đạt ngưỡng 336 - 340 USD/tấn.

Sự phân hóa cũng xuất hiện rõ rệt tại các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm tăng thêm 4 USD/tấn, lên mức 426 - 430 USD/tấn. Ngược lại, gạo 5% tấm của Ấn Độ giảm nhẹ 2 USD/tấn, xuống còn 342 - 346 USD/tấn, phản ánh sự điều chỉnh nguồn cung và nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn.