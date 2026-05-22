Giá lúa gạo ngày 22/5: Thị trường đi ngang, gạo Jasmine xuất khẩu đạt 529 USD/tấn Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 22/5 duy trì trạng thái ổn định với giao dịch chậm. Gạo Jasmine xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ giá ở mức 525-529 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 22/5 ghi nhận trạng thái ổn định khi mặt bằng giá hầu như không có biến động đáng kể so với những phiên trước. Theo ghi nhận từ thị trường, lượng giao dịch thực tế diễn ra khá chậm mặc dù một số địa phương đã bắt đầu đưa lúa Hè Thu sớm ra thị trường.

Giá gạo nguyên liệu nội địa duy trì mức ổn định

Theo cập nhật từ cơ quan chuyên ngành tại An Giang, giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay nhìn chung đi ngang, không ghi nhận biến động mạnh ở hầu hết các chủng loại. Gạo nguyên liệu OM 5451 hiện dao động trong khoảng 9.550 – 9.650 đồng/kg, trong khi nhóm gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu phổ biến ở mức 9.100 – 9.300 đồng/kg.

Loại gạo nguyên liệu Mức giá (VND/kg) Đài Thơm 8 9.200 – 9.400 OM 18 8.700 – 8.850 IR 504 8.400 – 8.550 OM 380 & Sóc thơm 7.500 – 7.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo nhìn chung đi ngang so với các phiên trước, phản ánh sức mua ổn định nhưng không có đột biến. Ở phân khúc cao cấp, gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Thái hạt dài, Nàng hoa và Đài Loan dao động chủ yếu trong khoảng 20.000 – 22.000 đồng/kg. Phân khúc gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg.

Thị trường lúa tươi phân hóa theo địa phương

Đối với mặt hàng lúa, giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang, song thị trường ghi nhận sự phân hóa nhẹ về mức độ giao dịch. Các giống lúa phổ biến như OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động trong khoảng 6.500 – 6.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 phổ biến ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg và IR 50404 khoảng 5.400 – 5.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, tại một số địa phương như Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, nông dân có xu hướng chào giá lúa Hè Thu sớm cao hơn, nhưng lượng giao dịch thực tế còn hạn chế do thương lái mua cầm chừng. Ngược lại, tại Tây Ninh, sức mua yếu do ảnh hưởng từ yếu tố thời tiết khiến giá nhìn chung ít biến động.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam và diễn biến quốc tế

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh với giá bán ổn định ở mức cao. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán trong khoảng 525 – 529 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động 510 – 520 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 336 – 340 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận những biến động trái chiều giữa các quốc gia xuất khẩu lớn. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm tăng thêm khoảng 4 USD/tấn, lên mức 426 – 430 USD/tấn. Trái lại, Ấn Độ tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với khu vực, với gạo 5% tấm dao động trong khoảng 342 – 346 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 280 – 284 USD/tấn.