Giá lúa gạo ngày 22/5: Thị trường đi ngang, lúa OM 18 giữ mức 6.500 - 6.700 đồng/kg Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 22/5 ghi nhận mặt bằng giá ổn định. Giao dịch thực tế chậm dù nông dân chào giá cao tại nhiều địa phương.

Thị trường lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong phiên giao dịch ngày 22/5 ghi nhận trạng thái đi ngang, không có biến động đáng kể về giá so với các phiên trước. Mặc dù nguồn cung bắt đầu có sự bổ sung từ vụ Hè Thu sớm, nhưng sức mua từ các doanh nghiệp và thương lái vẫn duy trì ở mức thận trọng.

Giá lúa tươi duy trì ổn định tại các tỉnh miền Tây

Tại các khu vực trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, giá lúa tươi duy trì xu hướng ổn định dù có sự phân hóa nhẹ về mức độ giao dịch. Tại Tây Ninh, sức mua được ghi nhận ở mức yếu do ảnh hưởng từ tình hình thời tiết.

Chủng loại lúa (tươi) Mức giá (VND/kg) OM 18 6.500 – 6.700 Đài Thơm 8 6.500 – 6.700 OM 5451 5.800 – 6.000 IR 50404 5.400 – 5.500 OM 34 5.100 – 5.200

Thị trường gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm

Giá gạo nguyên liệu trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mạnh. Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 dao động quanh mức 9.550 – 9.650 đồng/kg. Nhóm gạo IR 504 duy trì ở mức 8.400 – 8.550 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 giữ ổn định trong khoảng 10.750 – 10.900 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg, gạo thường dao động từ 12.000 – 13.000 đồng/kg. Các loại gạo cao cấp như Nàng Nhen tiếp tục niêm yết ở mức cao nhất thị trường với giá khoảng 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài phổ biến quanh mức 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp và gạo thơm

Nhóm hàng nếp không có sự điều chỉnh về giá trong ngày 22/5. Nếp IR 4625 tươi dao động từ 7.300 – 7.500 đồng/kg; nếp khô phổ biến ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Đối với các loại gạo thơm như Thái hạt dài và Nàng hoa, giá bán lẻ chủ yếu nằm trong khoảng 20.000 – 22.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ vị thế cạnh tranh

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì sự phân hóa theo chủng loại nhưng vẫn giữ được sức cạnh tranh. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 525 – 529 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 – 520 USD/tấn; gạo 100% tấm đạt mức 336 – 340 USD/tấn.

Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận những tín hiệu trái chiều. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng nhẹ lên mức 426 – 430 USD/tấn. Ngược lại, Ấn Độ tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực, với gạo 5% tấm chỉ dao động quanh mức 342 – 346 USD/tấn.