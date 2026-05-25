Giá lúa gạo ngày 25/05: Giống lúa chất lượng cao neo ở mức 6.700 đồng/kg Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì mức giá cao với giống OM 18 và Đài Thơm 8, dù nhịp độ giao dịch tại các địa phương còn chậm.

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 25/05, mặt bằng giá lúa tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt là đối với các nhóm giống chất lượng tốt phục vụ xuất khẩu. Cụ thể, các giống lúa chủ lực như OM 18 và Đài Thơm 8 đang được thương lái thu mua phổ biến trong khoảng từ 6.500 đồng/kg đến 6.700 đồng/kg, cho thấy nhu cầu từ doanh nghiệp chế biến vẫn khá ổn định.

Thị trường giao dịch chậm tại các địa phương

Mặc dù giá lúa neo ở mức cao, hoạt động mua bán tại các địa phương trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long vẫn diễn ra khá trầm lắng. Theo ghi nhận, nhiều nông dân hiện có tâm lý giữ hàng để chờ đợi mức giá tốt hơn. Trong khi đó, phía các doanh nghiệp và thương lái đang thực hiện thu mua thận trọng để theo sát biến động thị trường.

Tại Tây Ninh, sức mua gạo nguyên liệu cũng chưa ghi nhận sự cải thiện đáng kể. Đối với phân khúc gạo thành phẩm và phụ phẩm, giá nhìn chung ổn định do lượng giao dịch thực tế trên thị trường chưa lớn. Các kho thu mua tại khu vực An Giang hiện duy trì hoạt động ở mức cầm chừng, khiến thị trường ít có sự biến động về giá.

Tại một số khu vực thuộc Đồng Tháp như Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về các bến không nhiều, nhưng mặt bằng giá vẫn được giữ ở mức ổn định. Các dòng gạo đặc sản và gạo bán lẻ tiếp tục đi ngang, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định.

Lợi thế từ phân khúc gạo xuất khẩu

Một trong những yếu tố then chốt giúp duy trì mặt bằng giá lúa trong nước là lợi thế cạnh tranh của gạo xuất khẩu Việt Nam. Các nhóm gạo thơm và gạo chất lượng cao của nước ta hiện vẫn giữ được vị thế tốt so với các đối thủ trong khu vực, góp phần nâng đỡ giá lúa nội địa.

Nhận định về xu hướng ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá các loại lúa như OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở vùng giá cao do nguồn cung hiện chưa dồi dào và nhu cầu từ các đơn hàng xuất khẩu ổn định. Tuy nhiên, thị trường khó xuất hiện đợt tăng giá mạnh trên diện rộng do sức mua nội địa hiện tại chưa thực sự mạnh.

Dự báo trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm lúa phục vụ xuất khẩu được kỳ vọng giữ giá tốt hơn so với các dòng lúa phổ thông, phản ánh đúng nhu cầu thực tế của thị trường quốc tế đối với nông sản chất lượng cao từ Việt Nam.