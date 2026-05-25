Giá lúa gạo ngày 25/05: Nhóm lúa chất lượng cao giữ giá 6.700 đồng/kg tại Đồng bằng sông Cửu Long Mặt bằng giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 duy trì ổn định nhờ nhu cầu xuất khẩu cao. Dù giá neo ở mức tốt, giao dịch tại các tỉnh miền Tây hiện vẫn diễn ra khá chậm.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong phiên giao dịch ngày 25/05 tiếp tục duy trì đà ổn định ở mức cao, đặc biệt đối với phân khúc lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, nhịp độ giao dịch toàn thị trường vẫn ở mức thấp do các bên đang giữ trạng thái quan sát.

Biến động giá lúa và tình hình giao dịch địa phương

Hiện nay, các giống lúa chủ lực phục vụ xuất khẩu như OM 18 và Đài Thơm 8 đang được thu mua phổ biến trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg. Mức giá này phản ánh nhu cầu thu mua ổn định từ các đơn vị chế biến gạo xuất khẩu dù nguồn cung nội địa chưa thực sự dồi dào.

Tại các địa phương trọng điểm như Tỉnh An Giang, Tỉnh Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ, Tỉnh Cà Mau và Tỉnh Vĩnh Long, hoạt động mua bán diễn ra với tâm thế thận trọng. Phía nông dân hiện đang kỳ vọng mức giá tốt hơn nên chưa vội bán ra số lượng lớn. Ngược lại, các doanh nghiệp và thương lái thực hiện chiến thuật mua vào cầm chừng để giảm thiểu rủi ro biến động.

Tại Tỉnh Tây Ninh, sức mua cũng chưa ghi nhận sự bứt phá đáng kể. Tại một số địa bàn như khu vực Sa Đéc và An Cư, Tỉnh Đồng Tháp, lượng lúa gạo vận chuyển về bến không nhiều, giúp mặt bằng giá duy trì được sự ổn định cần thiết.

Thị trường gạo nguyên liệu và triển vọng xuất khẩu

Phân khúc gạo nguyên liệu và phụ phẩm hiện không có nhiều thay đổi về giá. Các kho thu mua chủ yếu duy trì hoạt động ở mức vừa phải. Đối với dòng gạo đặc sản và gạo bán lẻ, giá vẫn neo ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định.

Loại mặt hàng Mức giá tham khảo (VND/kg) Trạng thái giao dịch Lúa OM 18 / Đài Thơm 8 6.500 - 6.700 Ổn định Gạo đặc sản Duy trì mức cao Chậm Gạo nguyên liệu Ít biến động Cầm chừng

Điểm tựa chính cho thị trường nội địa hiện nay là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam. Nhóm gạo thơm và gạo chất lượng cao đang nắm giữ lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các đối thủ trong khu vực. Sự ổn định của nhu cầu quốc tế đã góp phần trực tiếp vào việc giữ vững mặt bằng giá lúa trong nước.

Dự báo thị trường ngắn hạn

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, trong ngắn hạn, giá các loại lúa chất lượng cao khó có khả năng giảm sâu nhờ bệ đỡ từ thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, một đợt tăng giá mạnh trên diện rộng cũng khó xảy ra do sức mua nội địa chưa đủ mạnh. Xu hướng phân hóa rõ rệt giữa nhóm lúa xuất khẩu và lúa phổ thông sẽ là đặc điểm chính của thị trường lúa gạo trong thời gian tới.