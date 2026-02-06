Giá lúa gạo ngày 2/6: Thị trường ổn định, lúa IR 50404 tăng nhẹ lên 5.600 đồng/kg Thị trường lúa gạo ngày 2/6 duy trì ổn định khi nguồn cung vụ Hè Thu chưa dồi dào. Lúa IR 50404 tăng nhẹ 100 đồng/kg, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ mức ổn định.

Ngày 2/6, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch diễn ra khá trầm lắng. Theo ghi nhận, nguồn cung từ vụ Hè Thu sớm đã bắt đầu xuất hiện tại một số địa phương nhưng sản lượng chưa đủ lớn để tạo áp lực lên mặt bằng giá chung.

Diễn biến giá lúa tại các địa phương

Giá lúa tươi tại ruộng nhìn chung ít biến động. Đáng chú ý, lúa IR 50404 ghi nhận mức tăng nhẹ 100 đồng/kg so với phiên trước. Tại các vùng sản xuất trọng điểm như An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, tâm lý nông dân giữ giá cao khiến các thương lái chỉ thu mua cầm chừng.

Chủng loại lúa Giá thu mua (VND/kg) OM 18 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.800 IR 50404 5.500 - 5.600 OM 34 5.100 - 5.200

Tại Tây Ninh, sản lượng thu hoạch Hè Thu còn rải rác. Trong khi đó, tại Đồng Tháp, hoạt động giao dịch lúa Hè Thu sớm diễn ra chậm do người dân kỳ vọng mức giá cao hơn so với đề nghị của thương lái.

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm

Cùng đà với lúa tươi, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm cũng không có nhiều thay đổi. Gạo nguyên liệu IR 504 phục vụ xuất khẩu hiện dao động trong khoảng 8.600 - 8.700 đồng/kg. Các loại gạo chất lượng cao hơn như OM 5451 đạt mức 9.500 - 9.600 đồng/kg và Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Riêng gạo thành phẩm IR 504 giữ ổn định ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Đối với thị trường bán lẻ, giá các loại gạo thông dụng vẫn duy trì ổn định. Gạo Nàng Nhen có mức giá cao nhất đạt 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Hương Lài, gạo Nhật và Nàng Hoa phổ biến ở mức 21.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng được niêm yết quanh mức 16.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu duy trì sức cạnh tranh

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vị thế tốt ở phân khúc gạo thơm. Gạo Jasmine hiện được chào bán từ 528 - 532 USD/tấn, trong khi gạo thơm 5% tấm dao động khoảng 505 - 520 USD/tấn.

So với các quốc gia xuất khẩu lớn khác, mức giá của Việt Nam vẫn có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện ở mức 440 - 444 USD/tấn, Pakistan đạt 347 - 351 USD/tấn và Ấn Độ dao động từ 342 - 346 USD/tấn. Các chuyên gia dự báo giá lúa gạo trong nước sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn khi thị trường chờ đợi nguồn cung dồi dào hơn từ đợt thu hoạch rộ vụ Hè Thu.