Giá lúa gạo ngày 26/5: Gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm 100 đồng/kg Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 26/5 ghi nhận trạng thái giao dịch chậm. Trong khi giá lúa tươi giữ ổn định, một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu đã điều chỉnh giảm nhẹ từ 50 đến 100 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 26/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định về giá lúa nhưng thanh khoản ở mức thấp. Hoạt động giao dịch lúa tươi vụ Hè Thu sớm diễn ra trầm lắng do thương lái mua dè dặt trong khi nông dân vẫn neo giá bán ở mức cao.

Giá lúa tươi giữ ổn định tại các địa phương

Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau, giá lúa cơ bản không có biến động so với phiên trước. Cụ thể, các giống lúa phổ biến đang được giao dịch ở các mức sau:

Chủng loại lúa Giá (VND/kg) OM 18, Đài Thơm 8 6.500 – 6.700 Jasmine, Nàng Hoa 9 6.500 – 6.800 ST24, ST25 7.000 – 7.300 Lúa Nhật 7.200 – 7.500 IR 50404 5.400 – 5.500 OM 5451 5.800 – 6.000

Đáng chú ý, tại Tây Ninh, sức mua trên thị trường hiện ở mức yếu nhưng mặt bằng giá vẫn được duy trì ổn định. Trong khi đó, phân khúc nếp tươi IR 4625 dao động quanh mức 7.300 – 7.500 VND/kg.

Gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm nhẹ

Trên thị trường gạo, hoạt động thu mua của các kho diễn ra chậm. Tại Đồng Tháp, lượng gạo về bến ít, khiến giao dịch không sôi động. Riêng tại khu vực An Cư, một số mặt hàng gạo nguyên liệu đã ghi nhận sự sụt giảm nhẹ về giá.

Cụ thể, gạo nguyên liệu OM 5451 giảm 50 VND/kg, xuống còn 9.500 – 9.600 VND/kg. Gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 VND/kg, hiện dao động quanh mức 9.000 – 9.200 VND/kg. Các dòng gạo khác như Đài Thơm 8 giữ mức 9.200 – 9.400 VND/kg, còn gạo thành phẩm IR 504 duy trì ở mức 10.750 VND/kg.

Tại thị trường bán lẻ, giá gạo tiêu dùng không có biến động mới. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất là 28.000 VND/kg. Các loại gạo thơm dao động trong khoảng 17.000 – 22.000 VND/kg tùy loại.

Áp lực cạnh tranh trên thị trường gạo quốc tế

Đối với thị trường xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán phổ biến ở mức 500 – 510 USD/tấn. Con số này cao hơn đáng kể so với gạo cùng loại của Thái Lan (434 – 438 USD/tấn) và Ấn Độ (342 – 346 USD/tấn). Việc Ấn Độ nới lỏng các chính sách xuất khẩu đang gây áp lực giảm giá lên gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Thống kê trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3,37 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,58 tỷ USD. Dù sản lượng xuất khẩu chỉ giảm nhẹ nhưng giá trị kim ngạch sụt giảm mạnh do giá xuất khẩu bình quân liên tục đi xuống. Philippines hiện vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất, trong khi Indonesia đang hạn chế nhập khẩu do sản lượng nội địa tăng trưởng tốt.