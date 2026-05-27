Giá lúa gạo ngày 27/05: Lúa thơm giữ giá cao, gạo nguyên liệu giảm đến 100 đồng/kg Thị trường lúa gạo ghi nhận sự phân hóa khi nhóm lúa chất lượng cao duy trì ổn định, trong khi giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ.

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 27/05, thị trường lúa gạo tiếp tục diễn biến trái chiều. Trong khi các loại lúa chất lượng cao vẫn giữ được mặt bằng giá tích cực nhờ nhu cầu ổn định, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu lại ghi nhận mức sụt giảm nhẹ trước sức ép cạnh tranh quốc tế gia tăng.

Nhóm lúa chất lượng cao giữ vững mặt bằng giá

Tại các khu vực sản xuất trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Cà Mau, hoạt động giao dịch lúa trong ngày diễn ra khá chậm. Theo khảo sát, nông dân có tâm lý giữ giá bán, trong khi các thương lái tỏ ra thận trọng hơn trong việc thu mua, khiến tổng lượng giao dịch chưa đạt mức kỳ vọng.

Dù thị trường chung khá trầm lắng, nhóm lúa thơm và lúa đặc sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt. Các chủng loại như OM 18, Đài Thơm 8, ST24 và ST25 giữ được mức giá tích cực. Điều này xuất phát từ nhu cầu thu gom ổn định của các doanh nghiệp xuất khẩu đối với phân khúc gạo cao cấp.

Ngược lại, các dòng lúa phổ thông ghi nhận ít biến động hơn. Giao dịch trên thị trường dân sinh đối với nhóm này không quá sôi động, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa ổn định.

Áp lực giảm giá tại thị trường gạo nguyên liệu

Khác với sự ổn định của thị trường lúa, giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu đã có dấu hiệu quay đầu giảm nhẹ. Nguyên nhân được xác định là do sức mua từ các kho và doanh nghiệp chế biến gạo đang ở mức thấp.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu OM 5451 ghi nhận mức giảm khoảng 50 đồng/kg. Trong khi đó, gạo CL 555 có mức giảm sâu hơn, đạt khoảng 100 đồng/kg so với kỳ báo cáo trước đó. Tuy nhiên, giá gạo bán lẻ tại các thị trường dân sinh hiện vẫn chưa ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể nào, duy trì ở mức tương đương những ngày qua.

Cạnh tranh xuất khẩu và triển vọng ngắn hạn

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh ở phân khúc chất lượng cao. Tuy nhiên, áp lực đang đè nặng lên các phân khúc khác khi Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu với nguồn cung dồi dào và giá thành thấp hơn. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu từ Indonesia có dấu hiệu chững lại cũng góp phần khiến thị trường khu vực kém sôi động.

Dù vậy, Philippines vẫn tiếp tục là thị trường tiêu thụ quan trọng nhất, đóng vai trò hỗ trợ đầu ra chủ lực cho gạo Việt Nam trong giai đoạn này.

Theo nhận định từ giới kinh doanh nông sản, xu hướng phân hóa giá sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn. Nhóm lúa chất lượng cao có khả năng đứng giá hoặc tăng nhẹ nhờ nguồn cung chưa quá dồi dào. Trong khi đó, gạo nguyên liệu phổ thông có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá nếu giao dịch quốc tế không có đột phá mới.