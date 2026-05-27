Giá lúa gạo ngày 27/5: Lúa thơm giữ giá ổn định, gạo nguyên liệu giảm đến 100 VND/kg Thị trường lúa gạo ngày 27/5 chứng kiến sự phân hóa rõ rệt khi nhóm lúa chất lượng cao giữ giá tốt, trong khi gạo nguyên liệu giảm nhẹ trước áp lực cạnh tranh quốc tế.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/5 tiếp tục ghi nhận những diễn biến trái chiều trên thị trường nông sản. Trong khi các dòng lúa thơm và lúa chất lượng cao duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu từ doanh nghiệp xuất khẩu, giá gạo nguyên liệu tại các kho lại có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ từ 50-100 VND/kg.

Diễn biến thị trường nội địa và giá các loại lúa trọng điểm

Tại các khu vực sản xuất trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ hay Cà Mau, hoạt động mua bán trong ngày diễn ra khá chậm. Tâm lý thận trọng bao trùm khi thương lái hạn chế thu mua, trong khi nông dân vẫn nỗ lực giữ giá bán ở mức cao. Đáng chú ý, phân khúc lúa chất lượng cao vẫn là điểm sáng của thị trường.

Cụ thể, các giống lúa như OM 18, Đài Thơm 8, ST24 và ST25 hiện vẫn giữ được mặt bằng giá tích cực. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu phổ thông lại ghi nhận sự sụt giảm do sức mua từ các doanh nghiệp chế biến chưa cải thiện. Bảng dưới đây tóm tắt biến động của một số chủng loại gạo nguyên liệu chính:

Chủng loại gạo Mức điều chỉnh (VND/kg) Tình trạng giao dịch Gạo OM 5451 Giảm 50,00 Chậm Gạo CL 555 Giảm 100,00 Yếu Gạo lúa thơm (ST24, ST25) 0 (Ổn định) Tốt

Áp lực cạnh tranh từ thị trường xuất khẩu

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Ấn Độ đẩy mạnh nguồn cung xuất khẩu với mức giá thấp hơn đáng kể, tạo sức ép trực tiếp lên phân khúc gạo phổ thông của Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu từ thị trường Indonesia đang có dấu hiệu chững lại, khiến nhịp độ giao dịch tại khu vực Đông Nam Á kém sôi động hơn so với các tháng đầu năm. Tuy nhiên, Philippines vẫn tiếp tục duy trì vị thế là thị trường tiêu thụ quan trọng nhất, đóng vai trò trợ lực chính giúp ổn định đầu ra cho gạo Việt Nam trong bối cảnh hiện tại.

Dự báo xu hướng thị trường lúa gạo ngắn hạn

Các chuyên gia và giới kinh doanh nhận định, xu hướng phân hóa giữa các nhóm gạo sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Nhóm lúa chất lượng cao và lúa thơm dự kiến sẽ tiếp tục giữ giá hoặc giảm không đáng kể do nguồn cung hiện tại chưa quá dồi dào và được bảo chứng bởi các đơn hàng xuất khẩu dài hạn.

Ngược lại, các dòng gạo nguyên liệu phổ thông có thể vẫn chịu áp lực giảm giá nhẹ nếu nhu cầu từ các kho bãi và doanh nghiệp chế biến không sớm được cải thiện. Nhìn chung, thị trường đang chờ đợi những tín hiệu mới từ các đợt mở thầu quốc tế lớn để xác lập mặt bằng giá mới rõ ràng hơn.