Giá lúa gạo ngày 28/4: Thị trường đi ngang, gạo xuất khẩu đạt 500 USD mỗi tấn Giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giữ vững đà giá từ 490 đến 500 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các đối thủ trong khu vực.

Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 28/4 ghi nhận diễn biến trầm lắng. Theo khảo sát, mặt bằng giá lúa gạo nhìn chung ít biến động, tuy nhiên giao dịch mua bán thực tế diễn ra chậm do nguồn cung tại một số địa phương đang ở mức thấp trong khi nhu cầu thu mua chưa có dấu hiệu cải thiện.

Giá lúa tươi ổn định ở mức thấp

Tại khu vực tỉnh An Giang, giá lúa tươi các loại dao động trong biên độ hẹp. Nguồn cung tại đây không còn nhiều, giúp giá bán duy trì trạng thái đi ngang. Tại các địa phương khác như Cần Thơ và Tây Ninh, diện tích lúa chưa thu hoạch còn ít khiến nông dân có xu hướng giữ giá cao.

Loại lúa Giá (VND/kg) OM 18 6.000 – 6.100 Đài Thơm 8 6.000 – 6.100 OM 5451 5.600 – 5.700 IR 50404 5.400 – 5.500 OM 34 5.100 – 5.200

Ngược lại, tại các khu vực thuộc tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp và Vĩnh Long, hoạt động giao dịch được đánh giá là khá yên ắng, ít có sự thay đổi về mức giá niêm yết so với các phiên trước đó.

Thị trường gạo nguyên liệu và thành phẩm

Đối với phân khúc gạo nguyên liệu, mặt bằng giá tiếp tục duy trì đà ổn định. Cụ thể, gạo IR 504 dao động quanh mức 8.400 – 8.450 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt mức 9.200 – 9.400 đồng/kg. Các loại gạo khác như OM 380 và Sóc thơm duy trì ổn định trong khoảng 7.500 – 7.600 đồng/kg.

Tại khu vực Sa Đéc, Đồng Tháp, lượng hàng về kho tương đối ít, dẫn đến việc nhiều đơn vị thu mua tạm ngưng hoạt động. Tương tự, tại khu vực An Cư, giao dịch chỉ diễn ra nhỏ giọt. Giá phụ phẩm cũng ghi nhận sự ổn định, với tấm 2 ở mức 7.250 – 7.350 đồng/kg và cám duy trì từ 10.500 – 11.500 đồng/kg.

Bảng giá gạo bán lẻ tại chợ dân sinh

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg

28.000 đồng/kg Gạo Hương Lài: 22.000 đồng/kg

22.000 đồng/kg Gạo thơm Thái: 20.000 – 22.000 đồng/kg

20.000 – 22.000 đồng/kg Gạo trắng thông dụng: 16.000 đồng/kg

16.000 đồng/kg Gạo Jasmine/Gạo thường: 13.000 – 14.000 đồng/kg

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì vị thế cao

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ mức ổn định cao. Gạo 5% tấm của Việt Nam đang được niêm yết ở mức 490 – 500 USD/tấn, trong khi gạo Jasmine dao động từ 486 – 490 USD/tấn.

Đáng chú ý, mức giá này của Việt Nam đang cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chính. Cụ thể, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện dao động ở mức 388 – 392 USD/tấn và gạo Ấn Độ ở mức 346 – 350 USD/tấn. Sự chênh lệch này phản ánh vị thế và chất lượng gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, dù áp lực cạnh tranh về giá từ các quốc gia láng giềng vẫn đang hiện hữu.