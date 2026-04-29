Giá lúa gạo ngày 29/04: Gạo xuất khẩu đạt 500 USD/tấn, giá nội địa duy trì ổn định Thị trường lúa gạo ngày 29/04/2026 duy trì trạng thái đi ngang với giao dịch khá chậm. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giữ vững ở mức 490 đến 500 USD/tấn.

Giá lúa gạo ngày 29/04/2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên diện rộng. Theo ghi nhận, thị trường hiện đang ở giai đoạn giao dịch chậm và chưa xuất hiện động lực tăng giá mới, mặc dù nguồn cung tại nhiều vùng sản xuất không còn dồi dào.

Thị trường nội địa: Giá đi ngang, giao dịch cầm chừng

Tại các vùng sản xuất, giá lúa tươi hầu như không có biến động, phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Nông dân hiện có xu hướng giữ hàng để chờ đợi mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, hoạt động thu mua từ các thương lái và doanh nghiệp vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt, khiến thị trường diễn ra khá trầm lắng.

Loại gạo Giá bán (VND/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Thái hạt dài 20.000 – 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo trắng phổ thông 16.000 Gạo Jasmine / Gạo thường 13.000 – 14.000

Đáng chú ý, tại các kho gạo, lượng giao dịch phát sinh chỉ ở mức nhỏ giọt. Phân khúc gạo chất lượng cao vẫn giữ được giá trị nhờ nguồn cung hạn chế, trong khi các mặt hàng phụ phẩm như tấm và cám cũng không ghi nhận sự thay đổi lớn. Cụ thể, giá tấm dao động quanh mức 7.250 – 7.350 đồng/kg và cám ở mức 10.500 – 11.500 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu: Việt Nam duy trì mức giá cao so với khu vực

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế về giá so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác. Gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức 490 – 500 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chính.

Gạo Jasmine đạt 486 – 490 USD/tấn; gạo 5% tấm đạt 490 – 500 USD/tấn; gạo 100% tấm đạt 336 – 340 USD/tấn. Thái Lan: Gạo 5% tấm dao động ở mức 388 – 392 USD/tấn.

Gạo 5% tấm dao động ở mức 388 – 392 USD/tấn. Ấn Độ: Gạo 5% tấm duy trì trong khoảng 346 – 350 USD/tấn.

Mặc dù giá gạo Việt Nam cao hơn, tạo ra áp lực nhất định về mặt cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố then chốt giúp duy trì đơn hàng. Nhìn chung, hoạt động chế biến tại các nhà máy chưa thực sự sôi động trở lại do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu truyền thống đang trong giai đoạn tích lũy.

Dự báo xu hướng ngắn hạn

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định giá lúa gạo khó có khả năng giảm sâu trong ngắn hạn do nguồn cung đang bị thu hẹp dần. Ngược lại, giá gạo cũng chưa có đủ động lực để tăng mạnh bởi lực cầu hiện tại vẫn còn yếu. Xu hướng chung của thị trường trong những ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu tiêu dùng và các hợp đồng xuất khẩu mới.