Về Báo Hà Tĩnh

Giá lúa gạo ngày 29/04: Gạo xuất khẩu đạt 500 USD/tấn, giá nội địa duy trì ổn định

Kim Ngân29/04/2026 17:06

Thị trường lúa gạo ngày 29/04/2026 duy trì trạng thái đi ngang với giao dịch khá chậm. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giữ vững ở mức 490 đến 500 USD/tấn.

Giá lúa gạo ngày 29/04/2026 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trên diện rộng. Theo ghi nhận, thị trường hiện đang ở giai đoạn giao dịch chậm và chưa xuất hiện động lực tăng giá mới, mặc dù nguồn cung tại nhiều vùng sản xuất không còn dồi dào.

Thị trường nội địa: Giá đi ngang, giao dịch cầm chừng

Tại các vùng sản xuất, giá lúa tươi hầu như không có biến động, phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu. Nông dân hiện có xu hướng giữ hàng để chờ đợi mức giá tốt hơn. Tuy nhiên, hoạt động thu mua từ các thương lái và doanh nghiệp vẫn chưa có sự cải thiện rõ rệt, khiến thị trường diễn ra khá trầm lắng.

Loại gạoGiá bán (VND/kg)
Gạo Nàng Nhen28.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo Thái hạt dài20.000 – 22.000
Gạo Nàng Hoa21.000
Gạo trắng phổ thông16.000
Gạo Jasmine / Gạo thường13.000 – 14.000
Thị trường lúa gạo nội địa duy trì mức giá ổn định trong phiên giao dịch ngày 29/04.

Đáng chú ý, tại các kho gạo, lượng giao dịch phát sinh chỉ ở mức nhỏ giọt. Phân khúc gạo chất lượng cao vẫn giữ được giá trị nhờ nguồn cung hạn chế, trong khi các mặt hàng phụ phẩm như tấm và cám cũng không ghi nhận sự thay đổi lớn. Cụ thể, giá tấm dao động quanh mức 7.250 – 7.350 đồng/kg và cám ở mức 10.500 – 11.500 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu: Việt Nam duy trì mức giá cao so với khu vực

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế về giá so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác. Gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức 490 – 500 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chính.

  • Việt Nam: Gạo Jasmine đạt 486 – 490 USD/tấn; gạo 5% tấm đạt 490 – 500 USD/tấn; gạo 100% tấm đạt 336 – 340 USD/tấn.
  • Thái Lan: Gạo 5% tấm dao động ở mức 388 – 392 USD/tấn.
  • Ấn Độ: Gạo 5% tấm duy trì trong khoảng 346 – 350 USD/tấn.

Mặc dù giá gạo Việt Nam cao hơn, tạo ra áp lực nhất định về mặt cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố then chốt giúp duy trì đơn hàng. Nhìn chung, hoạt động chế biến tại các nhà máy chưa thực sự sôi động trở lại do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu truyền thống đang trong giai đoạn tích lũy.

Dự báo xu hướng ngắn hạn

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định giá lúa gạo khó có khả năng giảm sâu trong ngắn hạn do nguồn cung đang bị thu hẹp dần. Ngược lại, giá gạo cũng chưa có đủ động lực để tăng mạnh bởi lực cầu hiện tại vẫn còn yếu. Xu hướng chung của thị trường trong những ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục đi ngang, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu tiêu dùng và các hợp đồng xuất khẩu mới.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO