Giá lúa gạo ngày 29/5: Giá lúa tươi neo cao, xuất khẩu gạo Ấn Độ sụt giảm 6% Thị trường lúa gạo nội địa duy trì mức giá ổn định từ 5.100 đến 6.700 đồng/kg. Ngược lại, xuất khẩu gạo Ấn Độ chịu tác động mạnh từ căng thẳng địa chính trị Tây Á.

Theo ghi nhận vào ngày 29/5, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì đà đi ngang với mức giá neo cao. Trong khi các giao dịch lúa Hè Thu sớm bắt đầu khởi sắc, phân khúc xuất khẩu toàn cầu đang chứng kiến những biến động trái chiều, đặc biệt là sự sụt giảm kim ngạch của Ấn Độ do áp lực địa chính trị.

Diễn biến giá lúa tươi tại khu vực phía Nam

Dữ liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho thấy giá các loại lúa tươi vẫn giữ ổn định so với phiên giao dịch trước. Tại địa phương này, nguồn lúa Hè Thu đã bắt đầu được chào bán nhưng nông dân vẫn neo giá cao, khiến các thương lái thận trọng trong việc thu mua.

Loại lúa (tươi) Giá niêm yết (VND/kg) OM 18 6.500 - 6.700 Đài Thơm 8 6.500 - 6.700 OM 5451 5.800 - 6.000 IR 50404 5.400 - 5.500 OM 34 5.100 - 5.200

Tại các tỉnh thành khác như Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, giao dịch lúa Hè Thu vẫn còn hạn chế, giá bán giữ vững. Đối với mặt hàng gạo thành phẩm, giá gạo IR 504 hiện dao động trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg, trong khi gạo nguyên liệu OM 5451 được giao dịch ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg.

Giá gạo bán lẻ tại các chợ đi ngang

Tại thị trường bán lẻ, giá các loại gạo thông dụng không có sự điều chỉnh mới. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức giá cao nhất là 28.000 đồng/kg. Các dòng gạo thơm như Hương Lài và gạo Nhật duy trì ở mức 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng có giá 16.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo thường dao động từ 12.000 - 13.000 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu đối mặt với chi phí vận chuyển tăng

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của nước ta hiện duy trì ổn định. Cụ thể, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm có mức giá từ 440 - 444 USD/tấn.

Đáng chú ý, căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Tây Á đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xuất khẩu của Ấn Độ. Việc chi phí vận chuyển tăng mạnh khiến kim ngạch xuất khẩu gạo của quốc gia này trong tháng 4 vừa qua đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,01 tỷ USD. Hiện gạo 5% tấm của Ấn Độ đang được chào bán ở mức thấp nhất trong khu vực, đạt 342 - 346 USD/tấn.