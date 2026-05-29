Giá lúa gạo ngày 29/5: Giá nội địa duy trì ở mức cao, xuất khẩu gạo Ấn Độ sụt giảm Thị trường lúa gạo hôm nay ghi nhận mức giá ổn định tại Đồng bằng sông Cửu Long trong khi kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ giảm mạnh do căng thẳng địa chính trị.

Giá lúa gạo hôm nay (29/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức giá neo cao. Tuy nhiên, tình hình giao dịch trên thị trường hiện khá trầm lắng khi người dân và thương lái đang trong giai đoạn thăm dò giá cho vụ Hè Thu sớm.

Diễn biến giá lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá các loại lúa tươi tại ruộng vẫn giữ vững so với các phiên trước. Cụ thể, các dòng lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 hiện đang dao động trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 giữ mức 5.800 - 6.000 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 có giá thấp hơn, dao động từ 5.400 - 5.500 đồng/kg.

Tại các địa phương như Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long và Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu sớm đã bắt đầu được chào bán. Tuy nhiên, hoạt động mua bán chưa thực sự sôi động do nông dân đang neo giá cao, trong khi các đơn vị thu mua vẫn đang cân nhắc về biên độ lợi nhuận.

Thị trường gạo thành phẩm và bán lẻ ổn định

Tương tự mặt hàng lúa, giá gạo các loại cũng không có nhiều biến động đáng kể. Gạo thành phẩm IR 504 hiện giao dịch ở mức 10.750 - 10.900 đồng/kg. Đối với phân khúc gạo nguyên liệu xuất khẩu, các loại như Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg, còn gạo OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá gạo bán lẻ tham khảo tại các chợ địa phương:

Loại gạo Giá bán lẻ (VND/kg) Gạo Nàng Nhen 28.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 Gạo Nàng Hoa 21.000 Gạo Thơm Đài Loan 20.000 Gạo trắng thông dụng 16.000

Thị trường quốc tế: Áp lực đè nặng lên xuất khẩu gạo Ấn Độ

Trong khi giá gạo Việt Nam duy trì ổn định, thị trường gạo thế giới đang chứng kiến sự sụt giảm về kim ngạch từ quốc gia xuất khẩu hàng đầu là Ấn Độ. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Tây Á đã làm tăng chi phí vận chuyển, khiến kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong tháng 4 vừa qua giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 1,01 tỷ USD.

Về giá chào bán, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện được niêm yết trong khoảng 505 - 520 USD/tấn. Cùng phân khúc này, gạo Thái Lan có giá 440 - 444 USD/tấn, trong khi gạo Ấn Độ giữ mức cạnh tranh nhất ở khoảng 342 - 346 USD/tấn. Sự chênh lệch về giá và khó khăn trong logistics đang tạo ra những diễn biến trái chiều cho các quốc gia xuất khẩu gạo lớn trong khu vực.