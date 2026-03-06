Giá lúa gạo ngày 3/6: Thị trường nội địa đi ngang, gạo xuất khẩu Việt Nam giảm 15 USD/tấn Giá lúa gạo ngày 3/6/2026 tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì sự ổn định trong khi giá gạo xuất khẩu Việt Nam ghi nhận xu hướng giảm từ 6 - 15 USD/tấn tùy loại.

Ghi nhận vào ngày 3/6/2026, thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong bối cảnh nguồn cung không có nhiều biến động và giao dịch trong nước diễn ra khá chậm, giá gạo xuất khẩu giữa các quốc gia châu Á lại ghi nhận những diễn biến trái chiều.

Diễn biến giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tại các địa phương trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, giá lúa tươi hôm nay không ghi nhận sự thay đổi đáng kể. Thương lái duy trì hoạt động thu mua nhưng tâm lý chung vẫn khá thận trọng, đặc biệt là với các khu vực đang thu hoạch lúa Hè Thu.

Loại lúa/gạo Giá thu mua (VND/kg) Lúa Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 Lúa OM 18 6.400 - 6.500 Lúa OM 5451 5.700 - 5.800 Lúa IR 50404 5.500 - 5.600 Lúa OM 34 5.100 - 5.200 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600

Tại An Giang, nhu cầu thu mua lúa mới ở mức thấp khiến giá khó bứt phá. Tương tự, tại khu vực Sa Đéc và An Cư, Đồng Tháp, lượng hàng về bến tương đối ít, các hoạt động giao dịch phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa đều ở mức thấp.

Bảng giá mang tính tham khảo.

Thị trường gạo xuất khẩu: Việt Nam điều chỉnh giảm

Theo báo cáo từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của nước ta có xu hướng giảm so với thời điểm đầu tuần. Cụ thể, gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 517 - 521 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn. Đáng chú ý, gạo thơm 5% tấm giảm 15 USD/tấn, lùi về mức 490 - 495 USD/tấn. Gạo thơm 100% tấm giữ ở mức 343 - 347 USD/tấn.

Trên bình diện quốc tế, giá gạo Thái Lan tiếp tục đà tăng nhẹ do nhu cầu cải thiện. Gạo 5% tấm của Thái Lan tăng 2 USD/tấn, lên mức 457 - 461 USD/tấn. Ngược lại, gạo Ấn Độ ghi nhận xu hướng giảm nhẹ do áp lực cạnh tranh, với gạo 5% tấm dao động ở mức 339 - 343 USD/tấn.

Giá gạo bán lẻ tại thị trường nội địa

Giá gạo tại các cửa hàng bán lẻ và chợ truyền thống hôm nay không có biến động. Gạo Nàng Nhen vẫn duy trì mức giá cao nhất thị trường là 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm chất lượng cao như Hương Lài, gạo Nhật và Nàng Hoa dao động phổ biến từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng giữ mức 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thường ở mức 12.000 - 13.000 đồng/kg.

Các chuyên gia nhận định, thị trường lúa gạo toàn cầu đang chịu tác động lớn từ các yếu tố địa chính trị và chi phí vận tải duy trì ở mức cao. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu duy trì tâm lý quan sát diễn biến thị trường trước khi có các quyết định giao dịch lớn.