Giá lúa gạo ngày 3/6: Thị trường trong nước đi ngang, gạo xuất khẩu giảm 15 USD/tấn Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định trong phiên giao dịch ngày 3/6. Ngược lại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận đà giảm, với gạo thơm 5% tấm lùi sâu 15 USD/tấn.

Thị trường lúa gạo ngày 3/6 ghi nhận trạng thái ổn định tại khu vực nội địa trong bối cảnh nguồn cung không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu từ các nước châu Á, bao gồm Việt Nam, đang có sự biến động trái chiều rõ rệt.

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi hôm nay không có biến động đáng kể so với ngày trước đó. Hoạt động giao dịch lúa Hè Thu tại các tỉnh thành diễn ra đều nhưng chưa thực sự sôi động. Thương lái duy trì mức giá thu mua phổ biến cho các loại lúa phổ thông từ 5.100 đồng/kg đến 6.500 đồng/kg.

Loại lúa Giá thu mua (VND/kg) Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 OM 18 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.800 IR 50404 5.500 - 5.600 OM 34 5.100 - 5.200

Tại tỉnh An Giang, nhu cầu thu mua lúa mới ở mức thấp, giá giữ ổn định. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại các khu vực thuộc TP. Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Cà Mau và tỉnh Vĩnh Long.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ ít biến động

Giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu nhìn chung giữ mức đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 giao dịch ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo OM 5451 từ 9.500 - 9.600 đồng/kg và gạo IR 504 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg. Tại các khu vực Sa Đéc và An Cư thuộc tỉnh Đồng Tháp, lượng hàng về bến không nhiều, hoạt động giao dịch gạo xuất khẩu và tiêu thụ nội địa vẫn khá trầm lắng.

Trên thị trường bán lẻ, mặt bằng giá các loại gạo tiếp tục duy trì ổn định:

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (mức cao nhất).

28.000 đồng/kg (mức cao nhất). Gạo chất lượng cao (Hương Lài, gạo Nhật, Nàng Hoa): 20.000 - 22.000 đồng/kg.

20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng: 16.000 đồng/kg.

16.000 đồng/kg. Gạo thường: 12.000 - 13.000 đồng/kg.

Bảng giá mang tính tham khảo.

Biến động trái chiều trên thị trường xuất khẩu

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng điều chỉnh giảm so với đầu tuần. Đáng chú ý, gạo thơm 5% tấm giảm 15 USD/tấn, xuống còn 490 - 495 USD/tấn. Gạo Jasmine cũng giảm 6 USD/tấn, hiện chào bán ở mức 517 - 521 USD/tấn.

Trong khi đó, giá gạo tại các quốc gia xuất khẩu gạo lớn khác ở châu Á có sự phân hóa:

Thái Lan: Giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, đạt mức 457 - 461 USD/tấn.

Giá gạo 5% tấm tăng 2 USD/tấn, đạt mức 457 - 461 USD/tấn. Ấn Độ: Giá gạo 5% tấm giảm nhẹ, lùi về mức 339 - 343 USD/tấn.

Nguyên nhân chính khiến giá gạo quốc tế biến động đến từ áp lực địa chính trị, giá năng lượng và chi phí vận tải duy trì ở mức cao, khiến các doanh nghiệp duy trì tâm lý thận trọng trong các giao dịch mới.