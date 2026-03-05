Giá lúa gạo ngày 5/3: Thị trường đi ngang, giao dịch tại miền Tây trầm lắng Thị trường lúa gạo nội địa ngày 5/3 ghi nhận trạng thái ổn định với biên độ dao động hẹp. Hoạt động thu mua tại các kho Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra chậm do nguồn cung hạn chế.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 5/3 ghi nhận không khí mua bán khá trầm lắng. Tại các địa phương trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn hàng về các kho nhỏ giọt khiến giao dịch diễn ra cầm chừng, mặt bằng giá nhìn chung ít biến động so với phiên trước.

Diễn biến giá gạo nguyên liệu và thành phẩm

Tại khu vực An Giang, hoạt động thu mua diễn ra chậm, lượng hàng nhập kho hạn chế. Trong khi đó, tại chợ gạo Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều kho tạm thời ngưng giao dịch khiến lượng mua bán sụt giảm. Tại Tiền Giang, nguồn gạo chất lượng cao khá khan hiếm và giá có chiều hướng đi xuống nhẹ ở một số phân khúc.

Chủng loại gạo Giá (VND/kg) Đài Thơm 8 9.350 – 9.600 OM 18 8.900 – 9.100 OM 5451 8.750 – 8.900 IR 50404 8.500 – 8.600 CL 555 7.950 – 8.050 OM 380 7.600 – 7.700

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo thành phẩm tiếp tục giữ ổn định. Gạo thường phổ biến ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái dao động 20.000 – 22.000 đồng/kg; Hương Lài khoảng 22.000 đồng/kg. Đặc biệt, gạo Nàng Nhen vẫn duy trì mức giá cao nhất, xấp xỉ 28.000 đồng/kg.

Giá lúa tươi tại ruộng ổn định

Thị trường lúa tươi ghi nhận giao dịch chững lại tại nhiều địa phương như Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau và Tây Ninh. Tại An Giang, giá lúa được thương lái thu mua ổn định như sau:

Lúa OM 18 và Đài Thơm 8: 6.500 – 6.700 đồng/kg

6.500 – 6.700 đồng/kg Lúa OM 5451: 5.800 – 6.000 đồng/kg

5.800 – 6.000 đồng/kg Lúa IR 50404 tươi: 5.400 – 5.500 đồng/kg

5.400 – 5.500 đồng/kg Lúa Nàng Nhen khô: Duy trì mức 20.000 đồng/kg

Thị trường xuất khẩu và triển vọng thế giới

Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang giữ mức khá cao. Cụ thể, gạo Jasmine chào bán quanh mốc 431 – 435 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm ở mức 359 – 363 USD/tấn. So với các nước xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện thấp hơn Thái Lan (381 – 385 USD/tấn) nhưng cao hơn Ấn Độ (351 – 355 USD/tấn).

Về triển vọng thị trường, báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nguồn cung gạo toàn cầu niên vụ 2025–2026 có thể đạt mức kỷ lục 732,6 triệu tấn. Mặc dù sản lượng dự kiến thấp hơn niên vụ trước, nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ tại khu vực châu Á và châu Phi vẫn là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá gạo trong thời gian tới.