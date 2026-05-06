Giá lúa gạo ngày 5/6: Thị trường ổn định, gạo Jasmine tăng 1.000 đồng/kg Thị trường lúa gạo ngày 5/6 tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Trong khi giá gạo xuất khẩu đi ngang, giá bán lẻ gạo Jasmine tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 5/6 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động mua bán diễn ra khá chậm trong bối cảnh nguồn cung lúa Hè Thu bắt đầu được chào bán rải rác tại nhiều địa phương, trong khi giá xuất khẩu của Việt Nam không ghi nhận biến động mới.

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm duy trì đi ngang

Theo cập nhật từ các địa phương, giá gạo nguyên liệu và thành phẩm nhìn chung giữ ổn định so với những phiên giao dịch trước. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 50404 hiện được giao dịch ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg, trong khi gạo CL 555 dao động từ 9.100 - 9.200 đồng/kg.

Dưới đây là chi tiết giá các loại gạo nguyên liệu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long:

Loại gạo nguyên liệu Mức giá (VND/kg) OM 5451 9.500 - 9.600 Đài Thơm 8 & OM 18 8.700 - 9.400 OM 380 & Sóc Thơm 7.500 - 7.600 IR 50404 (thành phẩm) 10.750 - 10.900

Đối với nhóm phụ phẩm, giá cám ổn định quanh mức 7.800 - 7.900 đồng/kg. Đáng chú ý, giá tấm thơm ghi nhận mức giảm nhẹ 50 đồng/kg, hiện còn 7.750 - 7.850 đồng/kg.

Biến động trái chiều trên thị trường bán lẻ và lúa tươi

Tại thị trường bán lẻ, phần lớn các mặt hàng gạo giữ giá ổn định. Tuy nhiên, gạo thơm Jasmine ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, lên khoảng 13.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là mặt hàng có giá cao nhất thị trường với mức 28.000 đồng/kg. Các loại gạo khác như Hương Lài, gạo Nhật và gạo Nàng Hoa dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Ở phân khúc lúa tươi, mức giá thu mua tại ruộng cụ thể như sau:

OM 18 & Đài Thơm 8: 6.400 - 6.500 đồng/kg.

6.400 - 6.500 đồng/kg. OM 5451: 5.700 - 5.800 đồng/kg.

5.700 - 5.800 đồng/kg. IR 50404: 5.500 - 5.600 đồng/kg.

5.500 - 5.600 đồng/kg. OM 34: 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Ghi nhận thực tế cho thấy hoạt động giao dịch tại tỉnh Đồng Tháp có phần chậm lại, giá lúa có xu hướng giảm nhẹ do thương lái hạn chế thu mua. Ngược lại, tại An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, nguồn cung lúa Hè Thu đang dồi dào hơn nhưng mặt bằng giá vẫn được giữ vững.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine được chào bán ở mức 517 - 521 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm giữ mức 490 - 495 USD/tấn và gạo 100% tấm dao động từ 343 - 347 USD/tấn.

So với các đối thủ lớn trong khu vực, giá gạo Việt Nam đang có những diễn biến khác biệt. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm hiện ở mức 457 - 461 USD/tấn. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh nhất với gạo 5% tấm ở ngưỡng 339 - 343 USD/tấn.

Nhìn chung, cả người mua và người bán trên thị trường hiện đều duy trì tâm lý thận trọng, chờ đợi những diễn biến rõ nét hơn về nguồn cung khi vụ Hè Thu bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.