Giá lúa gạo ngày 5/6: Thị trường ổn định, gạo xuất khẩu đi ngang Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 5/6 duy trì trạng thái ổn định với giao dịch chậm. Nguồn cung lúa vụ Hè Thu bắt đầu xuất hiện rải rác trong khi giá gạo xuất khẩu không ghi nhận biến động mới.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 5/6 tiếp tục duy trì đà ổn định tại các tỉnh trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù nguồn cung lúa Hè Thu đã bắt đầu được chào bán rải rác tại nhiều địa phương, tuy nhiên hoạt động mua bán vẫn diễn ra khá chậm do tâm lý thận trọng của cả thương lái và doanh nghiệp xuất khẩu.

Thị trường lúa gạo ngày 5/6 ghi nhận mức giá ổn định tại nhiều địa phương.

Diễn biến giá gạo nguyên liệu và thành phẩm nội địa

Tại các kho gạo khu vực miền Tây, giá các loại gạo nguyên liệu và thành phẩm nhìn chung không có sự điều chỉnh so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 50404 đang được giao dịch trong khoảng 8.650 - 8.750 đồng/kg. Các dòng gạo chất lượng cao như Đài Thơm 8 và OM 18 duy trì mức thu mua từ 8.700 - 9.400 đồng/kg.

Dưới đây là bảng tổng hợp giá một số loại gạo phổ biến tại thị trường nội địa:

Loại gạo Giá gạo nguyên liệu (VND/kg) Giá gạo thành phẩm (VND/kg) IR 50404 8.650 - 8.750 10.750 - 10.900 CL 555 9.100 - 9.200 - OM 5451 9.500 - 9.600 - OM 380 / Sóc Thơm 7.500 - 7.600 -

Đối với thị trường bán lẻ, phần lớn các mặt hàng giữ giá ổn định. Tuy nhiên, đáng chú ý là gạo thơm Jasmine tăng thêm 1.000 đồng/kg, hiện dao động từ 13.000 - 16.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường với mức giá khoảng 28.000 đồng/kg.

Tình hình thu mua lúa tươi tại các địa phương

Ghi nhận tại thị trường lúa tươi, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 hiện phổ biến ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 5451 có giá từ 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 ở mức thấp hơn, đạt 5.500 - 5.600 đồng/kg.

Về tình hình giao dịch, tại Tỉnh Đồng Tháp, thị trường có dấu hiệu chậm lại khi thương lái hạn chế thu mua, khiến giá lúa có xu hướng giảm nhẹ. Ngược lại, tại Tỉnh An Giang, Tỉnh Cần Thơ, Tỉnh Cà Mau và Tỉnh Vĩnh Long, dù lượng lúa Hè Thu về nhiều hơn nhưng giá cả vẫn giữ được mức ổn định.

Thị trường xuất khẩu và so sánh khu vực

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang. Gạo Jasmine Việt Nam hiện chào bán ở mức 517 - 521 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm dao động từ 490 - 495 USD/tấn. Mức giá này vẫn đang cao hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh chính trong khu vực.

Quốc gia Gạo 5% tấm (USD/tấn) Gạo 100% tấm (USD/tấn) Việt Nam 490 - 495 343 - 347 Thái Lan 457 - 461 415 - 419 Ấn Độ 339 - 343 276 - 280

Nhìn chung, thị trường lúa gạo đang ở giai đoạn chờ đợi các diễn biến rõ nét hơn về nguồn cung khi vụ Hè Thu vào chính vụ. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến các giao dịch lớn chưa xuất hiện nhiều trong thời điểm này.