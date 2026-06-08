Giá lúa gạo ngày 8/6: Thị trường ổn định, gạo xuất khẩu giữ mức cao Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 8/6 duy trì trạng thái đi ngang. Nguồn cung vụ lúa Hè Thu chưa dồi dào khiến hoạt động giao dịch diễn ra cầm chừng.

Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong phiên giao dịch ngày 8/6 tiếp tục duy trì sự ổn định. Hoạt động mua bán trên thị trường diễn ra khá trầm lắng do nguồn cung lúa Hè Thu mới chưa nhiều, đồng thời các doanh nghiệp vẫn giữ tâm lý thận trọng trong việc thu mua dự trữ.

Diễn biến giá lúa tại khu vực An Giang

Theo dữ liệu cập nhật từ tỉnh An Giang, giá các loại lúa phổ biến hiện đang dao động trong biên độ hẹp. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 hiện được thương lái thu mua ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg.

Các giống lúa khác cũng ghi nhận mức giá ổn định:

Lúa OM 5451: 5.700 - 5.800 đồng/kg.

5.700 - 5.800 đồng/kg. Lúa IR 50404: 5.500 - 5.600 đồng/kg.

5.500 - 5.600 đồng/kg. Lúa OM 34: 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Thị trường lúa gạo ghi nhận diễn biến ổn định trong phiên giao dịch ngày 8/6.

Giá gạo nguyên liệu và thị trường bán lẻ

Trên thị trường gạo nguyên liệu, giá nhìn chung đi ngang sau các phiên biến động. Gạo IR 504 hiện dao động quanh mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo OM 5451 từ 9.500 - 9.600 đồng/kg và gạo Đài Thơm 8 được thu mua ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Đáng chú ý, ở nhóm phụ phẩm, giá tấm thơm ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 50 đồng/kg, xuống còn 7.750 - 7.850 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo không có biến động đáng kể. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất là 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo phổ thông khác dao động từ 12.000 - 16.000 đồng/kg.

So sánh giá gạo xuất khẩu trên thị trường quốc tế

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế cao so với các quốc gia xuất khẩu lớn khác. Gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 515 - 519 USD/tấn và gạo thơm 5% tấm ở mức 495 - 497 USD/tấn.

Quốc gia Loại gạo 5% tấm (USD/tấn) Việt Nam 495 - 497 Thái Lan 459 - 463 Ấn Độ 340 - 344

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường lúa gạo nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định do nguồn cung vụ Hè Thu chưa tăng mạnh. Xu hướng giá trong thời gian tới sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu chủ lực và diễn biến xuất khẩu thực tế.