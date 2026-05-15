Giá lúa hôm nay 15/5: Nhóm lúa thơm tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung thu hẹp Giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng lên mức 6.300 đồng/kg, tuy nhiên giao dịch thị trường vẫn duy trì trạng thái trầm lắng.

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 15/5 ghi nhận diễn biến ổn định với xu hướng nhích tăng ở các phân khúc lúa chất lượng cao. Theo ghi nhận, nguồn cung lúa hàng hóa đang dần cạn kiệt sau khi kết thúc vụ Đông Xuân, tạo áp lực đẩy giá lên dù sức mua từ phía doanh nghiệp và thương lái vẫn ở mức cầm chừng.

Chi tiết biến động giá lúa tại các địa phương

Dựa trên dữ liệu cập nhật từ các khu vực trọng điểm, giá lúa tươi đã có sự phân hóa rõ rệt giữa các chủng loại. Cụ thể, nhóm lúa thơm chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 duy trì đà tăng nhẹ so với đầu tuần, phản ánh sự ưu tiên của thị trường đối với các dòng gạo xuất khẩu chủ lực.

Thị trường lúa gạo ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số dòng lúa chất lượng cao trong ngày 15/5.

Loại lúa Giá khảo sát (VND/kg) Trạng thái OM 18 6.200 – 6.300 Tăng nhẹ Đài Thơm 8 6.200 – 6.300 Tăng nhẹ OM 5451 5.600 – 5.700 Ổn định IR 50404 5.400 – 5.500 Ổn định

Tại các điểm trung chuyển lớn thuộc tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang, hoạt động giao dịch gạo nguyên liệu không có nhiều đột biến. Giá gạo nguyên liệu OM 5451 và CL 555 có dấu hiệu tăng nhẹ do lượng hàng về kho giảm, nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ thái độ thận trọng, chủ yếu mua vào để hoàn tất các hợp đồng đã ký thay vì tích trữ số lượng lớn.

Áp lực từ nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ nội địa

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm khối lượng giao dịch là do nguồn cung lúa hàng hóa không còn dồi dào như giai đoạn chính vụ. Nhiều thương lái cho biết việc gom đủ số lượng lớn cho các đơn hàng xuất khẩu hiện đang gặp khó khăn do diện tích thu hoạch còn lại không nhiều.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa ghi nhận sự bứt phá cần thiết để làm động lực cho thị trường. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang đứng trước bài toán cân đối giá thành khi giá lúa trong nước có xu hướng tăng, trong khi áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế vẫn duy trì ở mức cao.

Thị trường xuất khẩu và triển vọng ngắn hạn

Trên bình diện quốc tế, gạo Việt Nam vẫn giữ vững lợi thế cạnh tranh ở phân khúc gạo thơm. Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo thơm 5% tấm hiện dao động từ 510 – 520 USD/tấn. Riêng gạo Jasmine đạt mức 493 – 517 USD/tấn tùy thuộc vào quy cách đóng gói và thị trường mục tiêu.

Đáng chú ý, thị trường đang dồn sự quan tâm vào đề xuất thỏa thuận cung ứng 1,5 triệu tấn gạo giữa Việt Nam và Philippines. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho đầu ra của lúa gạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc duy trì mức giá mục tiêu và tiến độ giao hàng sẽ là thử thách lớn đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh giá nguyên liệu nội địa đang biến động.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo trong những ngày tới dự kiến sẽ tiếp tục trạng thái ổn định đi ngang hoặc tăng nhẹ. Sự hỗ trợ từ nguồn cung thấp có thể giúp giá lúa duy trì ở mức cao, song sức bật thực sự của thị trường vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu lớn và nhu cầu thực tế từ các thị trường truyền thống như Philippines và Indonesia.