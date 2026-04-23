Giá lúa ngày 23/4 tăng nhẹ, thị trường gạo duy trì ổn định Thị trường lúa gạo ghi nhận sự phân hóa nhẹ trong phiên 23/4 khi giá lúa tại ruộng nhích tăng ở các giống chủ lực như IR 504, trong khi giá gạo bán lẻ vẫn duy trì mặt bằng ổn định.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 23/4 ghi nhận diễn biến phân hóa nhẹ giữa hai mặt hàng chính. Trong khi giá gạo bán lẻ tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, thị trường lúa lại xuất hiện tín hiệu tích cực với mức tăng nhẹ ở các giống chủng loại chủ lực, phản ánh nhu cầu thu mua đang dần cải thiện.

Thị trường lúa thiết lập mặt bằng giá mới

Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường gạo, giá lúa trong ngày 23/4 ghi nhận đà tăng nhẹ. Đáng chú ý, giống lúa IR 504 duy trì sức nóng nhờ nhu cầu thu mua ổn định từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Sự gia tăng này cho thấy thị trường đang vận hành theo hướng tích cực hơn, thiết lập một vùng giá cao hơn so với giai đoạn trước đó.

Bên cạnh đó, nhóm lúa chất lượng cao vẫn giữ được mức giá tốt và ổn định. Lực cầu từ phía các đơn vị thu mua được đánh giá là yếu tố then chốt giúp duy trì tâm lý lạc quan cho người nông dân, đồng thời tạo đà cho các phiên giao dịch tiếp theo.

Giá gạo bán lẻ duy trì trạng thái đi ngang

Khảo sát tại các điểm bán lẻ cho thấy giá gạo hầu như không có sự điều chỉnh đáng kể trong phiên hôm nay. Mặt bằng giá gạo phổ thông được giữ vững sau giai đoạn biến động trước đó, phản ánh trạng thái cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường nội địa.

Đối với phân khúc gạo thơm và gạo chất lượng cao, giá bán vẫn duy trì ổn định nhờ nhu cầu tiêu dùng đều đặn. Các chuyên gia thị trường nhận định hiện chưa có yếu tố tác động đủ mạnh để tạo ra sự đột biến về giá trong ngắn hạn, khiến xu hướng đi ngang tiếp tục chiếm ưu thế.

Triển vọng và dự báo thị trường ngắn hạn

Nhìn chung, thị trường lúa gạo đang bước vào giai đoạn tích lũy. Theo phân tích của giới chuyên môn, nếu lực cầu từ thị trường xuất khẩu và nhu cầu dự trữ trong nước tiếp tục được duy trì, giá lúa có thể tăng thêm khoảng 50,00 - 100,00 đồng/kg trong những phiên tới.

Sự chuyển động tích cực từ giá lúa được kỳ vọng sẽ tạo tác động lan tỏa, có thể dẫn đến những điều chỉnh về giá gạo trong tương lai gần nếu nhu cầu thu mua tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sự ổn định vẫn là yếu tố chủ đạo giúp bình ổn thị trường lương thực trong nước.