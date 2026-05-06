Giá lúa tươi ngày 6/5 tăng 200 đồng/kg, thị trường Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng Thị trường lúa gạo ngày 6/5 ghi nhận giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg, tuy nhiên giao dịch tại các tỉnh miền Tây vẫn khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế.

Thị trường lúa gạo ngày 6/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận những biến động nhẹ về giá. Trong khi một số mặt hàng lúa tươi tăng giá, mặt bằng chung vẫn duy trì ổn định do nguồn cung không còn dồi dào, khiến hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng và chưa có dấu hiệu bùng nổ.

Biến động giá lúa tươi tại các địa phương

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 và Đài Thơm 8 đã nhích tăng 200 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 6.100 – 6.300 đồng/kg. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng đi ngang.

Dưới đây là chi tiết giá các loại lúa phổ biến tại khu vực:

Loại lúa Giá (VND/kg) OM 18, Đài Thơm 8 6.100 – 6.300 OM 5451 5.600 – 5.700 IR 50404 5.400 – 5.500 OM 34 5.100 – 5.200

Tại Cần Thơ, tình trạng khan hiếm nguồn lúa tươi khiến một số doanh nghiệp phải chuyển hướng sang tìm mua lúa khô như Đài Thơm 8 và Japonica. Trong khi đó, các khu vực khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và Tây Ninh ghi nhận nguồn cung hạn chế, giao dịch chậm và giá cả hầu như không thay đổi.

Thị trường gạo nguyên liệu và bán lẻ ổn định

Đối với mặt hàng gạo, giá nguyên liệu xuất khẩu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Gạo IR 504 dao động từ 8.600 – 8.700 đồng/kg, gạo Đài Thơm 8 đạt 9.200 – 9.400 đồng/kg. Phân khúc gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch quanh mức 10.750 – 10.900 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá các loại gạo không có nhiều biến động so với tuần trước:

Gạo Nàng Nhen: 28.000 đồng/kg (mức cao nhất thị trường).

28.000 đồng/kg (mức cao nhất thị trường). Gạo thơm (Hương Lài, Nàng Hoa, Nhật): 21.000 – 22.000 đồng/kg.

21.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng: 16.000 đồng/kg.

16.000 đồng/kg. Gạo Jasmine: 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Áp lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các quốc gia cung ứng đối thủ như Thái Lan và Ấn Độ. Hiện tại, gạo Jasmine Việt Nam được chào bán ở mức 496 – 500 USD/tấn, trong khi gạo 5% tấm dao động từ 490 – 500 USD/tấn.

Để so sánh, gạo 5% tấm của Thái Lan hiện chỉ ở mức 390 – 394 USD/tấn và Ấn Độ là 349 – 353 USD/tấn. Sự chênh lệch đáng kể này đang tạo ra những thách thức nhất định cho gạo Việt Nam trong việc duy trì thị phần tại các thị trường quốc tế.