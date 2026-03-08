Giả mạo SMS Brandname ngân hàng: Chiêu thức công nghệ cao và cách xử lý khẩn cấp Bằng thiết bị phát sóng và phần mềm chuyên dụng, kẻ gian chèn tin nhắn lừa đảo trực tiếp vào luồng tin ngân hàng, chiếm đoạt tài khoản trong chớp mắt.

Tội phạm công nghệ cao đang gia tăng việc can thiệp vào hệ thống viễn thông để giả mạo đầu số tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) của các ngân hàng và cơ quan nhà nước. Điểm nguy hiểm nhất của thủ đoạn này nằm ở chỗ tin nhắn giả mạo xuất hiện nối tiếp ngay trong luồng tin nhắn thật, khiến người dùng hoàn toàn mất cảnh giác và sập bẫy chiếm đoạt tài sản.

Lỗ hổng tâm lý từ kỹ thuật chèn tin nhắn Brandname giả mạo

Về mặt kỹ thuật, các đối tượng tội phạm sử dụng thiết bị viễn thông chuyên dụng (như trạm phát sóng BTS giả) cùng phần mềm can thiệp để chèn tên người gửi (Brandname). Khi thiết bị này hoạt động trong một bán kính nhất định, các điện thoại di động xung quanh sẽ nhận được tin nhắn lừa đảo nằm chung thư mục với các tin nhắn chính thống từ ngân hàng hoặc tổ chức uy tín.

Kẻ gian chèn tin nhắn lừa đảo trực tiếp vào luồng tin nhắn Brandname chính thống của ngân hàng.

Nội dung tin nhắn lừa đảo thường xoay quanh các kịch bản đánh vào lòng tham hoặc tâm lý hoang mang của nạn nhân. Cụ thể, kẻ gian gửi thông báo khẩn cấp như tài khoản có dấu hiệu bất thường, hệ thống tạm dừng giao dịch, yêu cầu cập nhật sinh trắc học, hoặc thông báo nhận tiền hoàn thuế, nộp phạt vi phạm giao thông. Đi kèm luôn là một đường link độc hại yêu cầu người dùng truy cập để "xác thực khẩn cấp".

Kịch bản thu thập dữ liệu và chiếm quyền kiểm soát tài khoản

Ngay khi người dùng nhấp vào liên kết trong tin nhắn, hệ thống sẽ chuyển hướng đến một trang web giả mạo có giao diện được thiết kế sao chép tỉ mỉ, gần như giống hệt trang chủ ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Tên miền trang web này chỉ sai lệch một vài ký tự rất khó phát hiện nếu không quan sát kỹ.

Tại trang web giả mạo, người dùng được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hoặc thông tin thẻ tín dụng. Ngay khi thao tác nhập dữ liệu hoàn tất, toàn bộ thông tin bảo mật sẽ truyền trực tiếp về máy chủ của kẻ lừa đảo, cho phép chúng đăng nhập và tẩu tán toàn bộ tiền trong tài khoản chỉ trong vài phút.

Bên cạnh đó, nhiều nhóm đối tượng còn kết hợp gọi điện trực tiếp, mạo danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát hoặc Tòa án để đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản chỉ định nhằm "phục vụ điều tra" hoặc "xác minh vô tội".

Quy tắc bảo mật và quy trình xử lý khẩn cấp khi gặp sự cố

Cơ quan Công an khẳng định các cơ quan tư pháp không bao giờ làm việc qua điện thoại và không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Để đảm bảo an toàn, người dùng cần tuân thủ các quy tắc bảo mật sau:

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay mã PIN cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức.

Không nhấp vào các đường link lạ gửi qua SMS, email hoặc mạng xã hội. Chủ động gọi điện đến tổng đài chính thức của ngân hàng để xác minh khi có nghi vấn.

Kích hoạt tính năng xác thực sinh trắc học và bảo mật hai lớp trên ứng dụng ngân hàng số.

Trong trường hợp vô tình nhấp vào link độc hại hoặc cung cấp thông tin cho kẻ gian, người dân cần thực hiện ngay các bước xử lý khẩn cấp: