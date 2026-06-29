Giá máy chơi game 2026: Tại sao PS5 và Switch 2 đứng trước nguy cơ tăng giá mạnh? Jefferies Equity Research cảnh báo giá linh kiện bộ nhớ có thể tăng đến 50% vào cuối năm 2026. Nhu cầu khổng lồ từ mảng AI đang đẩy các hãng console vào thế khó.

Người dùng toàn cầu có thể phải đối mặt với một đợt tăng giá máy chơi game (console) quy mô lớn vào cuối năm 2026. Theo báo cáo mới nhất từ Jefferies Equity Research, cuộc khủng hoảng linh kiện bộ nhớ đang trở nên trầm trọng hơn, buộc các nhà sản xuất như Sony, Microsoft và Nintendo phải điều chỉnh chi phí sản phẩm để bảo vệ biên lợi nhuận.

PS5, Switch 2, and Xbox Series X.

Dự báo đợt tăng giá bộ nhớ kỷ lục vào cuối năm 2026

Báo cáo từ Jefferies chỉ ra rằng giá các loại bộ nhớ sẽ bắt đầu leo thang mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2026. Cụ thể, mức giá linh kiện trong quý III/2026 dự kiến tăng từ 40% đến 50% so với quý trước đó. Tình hình được dự báo sẽ không dừng lại khi quý IV/2026 có thể ghi nhận thêm một đợt tăng trưởng từ 30% đến 40%.

Dưới đây là bảng tổng hợp dự báo biến động giá linh kiện bộ nhớ theo dữ liệu từ Jefferies Equity Research:

Giai đoạn Mức tăng dự báo (so với kỳ trước) Quý III/2026 40% - 50% Quý IV/2026 30% - 40% Cả năm 2027 40% - 45% (so với cùng kỳ năm trước)

Đáng chú ý, áp lực về giá sẽ không hạ nhiệt nhanh chóng. Các chuyên gia phân tích dự báo mức giá cao này sẽ duy trì suốt năm 2027. Phải đến năm 2028, khi các năng lực sản xuất mới chính thức đi vào hoạt động, thị trường mới có hy vọng về một sự điều chỉnh giảm đáng kể.

Cơn khát AI và cuộc chiến giành giật linh kiện bán dẫn

Nguyên nhân cốt lõi của sự thiếu hụt này không đến từ lĩnh vực giải trí mà từ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và dịch vụ điện toán đám mây. Các tập đoàn công nghệ lớn đang đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận dài hạn với những nhà sản xuất bộ nhớ nhằm đảm bảo nguồn cung cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Theo Jefferies, hiện có khoảng 50% sản lượng bộ nhớ toàn cầu đã được ưu tiên cho các hợp đồng dài hạn này. Con số này dự kiến có thể tăng lên mức 70% trong tương lai gần, khiến các nhà sản xuất phần cứng dân dụng như máy chơi game rơi vào tình thế bị động và phải chấp nhận mức giá nhập khẩu linh kiện cao hơn.

"Bình thường mới" của thị trường phần cứng

Không chỉ các hệ thống hiện tại như PlayStation 5 hay Xbox Series X bị ảnh hưởng, các thiết kế tương lai như PlayStation 6 hay dự án "Project Helix" của Microsoft cũng đứng trước áp lực chi phí sản xuất cực lớn ngay từ giai đoạn phát triển. Nếu giá bộ nhớ tiếp tục tăng theo lộ trình dự báo, các hãng sản xuất sẽ có rất ít lựa chọn ngoài việc chuyển một phần chi phí này sang người tiêu dùng.

Martin Hiegl, Giám đốc điều hành tại Lenovo, nhận định rằng giá DRAM và NAND khó có thể quay trở lại mức thấp của đầu năm 2025. Ông cho rằng mức giá cao hiện nay có thể trở thành một "trạng thái bình thường mới" kéo dài đến năm 2030 và xa hơn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc kỷ nguyên của những chiếc máy chơi game giá rẻ có thể đã khép lại, thay thế bằng một thị trường phần cứng đắt đỏ và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dòng chảy công nghệ AI toàn cầu.