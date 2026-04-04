Giá nhà mới tại Trung Quốc tăng 0,05% trong tháng 3/2026 Thị trường bất động sản Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi nhẹ về giá nhờ nguồn cung dự án chất lượng cao, chấm dứt đà giảm điểm của tháng trước đó theo dữ liệu từ China Index Academy.

Thị trường bất động sản Trung Quốc vừa ghi nhận tín hiệu khả quan khi giá nhà mới tại 100 thành phố tăng 0,05% trong tháng 3/2026. Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều so với mức giảm 0,04% của tháng 2/2026, theo báo cáo khảo sát tư nhân từ China Index Academy công bố ngày 1/4.

Động lực từ các dự án chất lượng cao

Theo China Index Academy, một trong những tổ chức nghiên cứu bất động sản độc lập hàng đầu tại Trung Quốc, nguyên nhân chính thúc đẩy sự phục hồi nhẹ của doanh số và giá bán là nhờ nguồn cung các dự án chất lượng cao tại các thành phố trọng điểm gia tăng. Việc tập trung vào phân khúc cao cấp đã giúp cải thiện tâm lý người mua trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhấn mạnh rằng triển vọng thị trường vẫn còn nhiều yếu tố bất định. Khả năng duy trì đà phục hồi trong tháng 4/2026 sẽ là yếu tố quyết định đến xu hướng giá cả và thanh khoản của toàn bộ thị trường trong năm nay. Nếu các đô thị lớn tiếp tục giữ vững động lực, niềm tin thị trường mới có thể thực sự được củng cố.

Áp lực từ chu kỳ suy thoái kéo dài

Mặc dù có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc vẫn đang đối mặt với giai đoạn suy thoái kéo dài. Tình trạng này bắt nguồn từ các biện pháp siết chặt quy định vay nợ đối với các doanh nghiệp phát triển bất động sản áp dụng từ năm 2020. Hệ quả là áp lực thanh khoản gia tăng, khiến nhiều đơn vị mất khả năng trả nợ hoặc không thể hoàn thiện các dự án đã bán trước đó.

Bên cạnh các vấn đề nội tại, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới còn chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như xu hướng bảo hộ thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Những yếu tố này gây khó khăn cho nỗ lực tái cân bằng kinh tế của Bắc Kinh.

Thách thức từ tâm lý người tiêu dùng

Dữ liệu thị trường cho thấy đà giảm của giá nhà cũ đã có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, sự dịch chuyển của người mua sang thị trường nhà cũ đang tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp lên doanh số bán nhà mới. Thêm vào đó, thị trường lao động chưa thực sự khởi sắc cùng lượng hàng tồn kho cao tiếp tục là rào cản lớn đối với tâm lý nhà đầu tư và người dân.

Giới quan sát nhận định, thị trường cần nhiều chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua các rào cản nền tảng và duy trì đà phục hồi bền vững trong những quý tới.