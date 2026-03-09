Giá nhà tại Anh tăng 1,3% trong tháng 02/2026, cao nhất kể từ cuối năm 2022 Dữ liệu từ Halifax cho thấy giá nhà tại Anh tăng 1,3% trong tháng 02/2026, vượt mức dự báo 0,9%. Tuy nhiên, áp lực lạm phát có thể khiến lộ trình giảm lãi suất diễn ra chậm hơn.

Theo báo cáo mới nhất từ Halifax công bố ngày 06/03, thị trường bất động sản Anh ghi nhận mức tăng trưởng giá nhà 1,3% trong tháng 02/2026 so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng hàng năm mạnh nhất kể từ tháng 10/2022, phản ánh sự phục hồi của thị trường sau giai đoạn cuối năm 2025 trầm lắng.

Thị trường nhà ở tại Anh ghi nhận sự phục hồi về giá trong tháng 02/2026

Diễn biến giá nhà theo dữ liệu từ Halifax

Mức tăng 1,3% trong tháng 2 cao hơn đáng kể so với dự báo 0,9% của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters và vượt mức tăng 1,1% ghi nhận vào tháng 01/2026. Tính theo tháng, giá nhà tăng trưởng 0,3% trong tháng 02/2026, khớp với dự báo nhưng thấp hơn mức tăng 0,8% của tháng trước đó.

Bà Amanda Bryden, Giám đốc bộ phận thế chấp của Halifax, nhận định rằng các số liệu mới nhất cho thấy thị trường đã lấy lại được động lực. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo các bất ổn địa chính trị có thể gây áp lực lên triển vọng lạm phát và nền kinh tế tổng thể trong thời gian tới.

Áp lực từ lạm phát và lộ trình lãi suất

Trong bối cảnh lạm phát vẫn là mối lo ngại, thị trường hiện dự báo lộ trình cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến. Việc duy trì lãi suất ở mức cao có thể làm hạn chế đà giảm chi phí vay thế chấp của người dân.

Ngân hàng Trung ương Anh được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% trong cuộc họp tháng này, sau khi đã duy trì mức tương tự vào tháng 02/2026. Chi tiết biến động các chỉ số được tổng hợp trong bảng dưới đây:

Chỉ số biến động Tháng 01/2026 Tháng 02/2026 Dự báo (Reuters) Tăng trưởng theo năm 1,1% 1,3% 0,9% Tăng trưởng theo tháng 0,8% 0,3% 0,3%

Đáng chú ý, mặc dù giá nhà đang tăng nhanh nhất kể từ tháng 10/2025 xét về tốc độ, nhưng đà tăng này vẫn chịu áp lực từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Các chuyên gia cho rằng người mua nhà cần thận trọng trước khả năng lãi suất không giảm nhanh như kỳ vọng ban đầu.