Giá nhiên liệu máy bay tại Singapore tăng vọt lên 230 USD mỗi thùng, xác lập kỷ lục mới Giá nhiên liệu máy bay tăng gấp đôi dầu thô do gián đoạn tại eo biển Hormuz, gây áp lực chi phí cực lớn và đe dọa hoạt động của các hãng hàng không toàn cầu.

Giá nhiên liệu máy bay tại Singapore, trung tâm giao dịch trọng điểm của khu vực châu Á, đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 140% chỉ trong thời gian ngắn, đạt ngưỡng 230 USD/thùng. Sự đứt gãy chuỗi cung ứng tại eo biển Hormuz đang đẩy thị trường sản phẩm tinh chế vào một cuộc khủng hoảng thiếu hụt nghiêm trọng hơn cả thị trường dầu thô.

Thị trường nhiên liệu tinh chế đang chịu áp lực lớn hơn so với dầu thô do gián đoạn vận chuyển.

Khủng hoảng nguồn cung tại eo biển Hormuz

Thị trường năng lượng thế giới đang chứng kiến sự chênh lệch giá kỷ lục giữa nhiên liệu máy bay và dầu Brent. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc eo biển Hormuz – tuyến đường hàng hải huyết mạch của Trung Đông – bị gián đoạn vận chuyển, gây tắc nghẽn nguồn cung từ các nhà sản xuất lớn trong khu vực.

Theo các chuyên gia phân tích, khoảng 20% lượng xuất khẩu nhiên liệu máy bay toàn cầu thường xuyên đi qua eo biển này. Con số này cao gấp đôi so với tỷ lệ của dầu diesel, khiến mặt hàng này trở nên dễ bị tổn thương nhất trước các xung đột địa chính trị. Hiện nay, các lô hàng từ Bahrain và Ả Rập Xê Út đang bị kẹt lại tại vùng Vịnh, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm trên toàn cầu.

Chênh lệch giá cao kỷ lục so với dầu thô

Biên độ lọc dầu (refining margins) đối với nhiên liệu bay đã tăng hơn 350% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại châu Âu, nhiên liệu máy bay ở khu vực Tây Bắc đang được giao dịch với mức giá cao hơn khoảng 88 USD/thùng so với giá dầu thô chuẩn Biển Bắc. Nếu giá dầu thô tăng tương ứng với đà tăng của nhiên liệu bay, giá dầu Brent có thể đã chạm mức 175 USD/thùng.

Thị trường Chỉ số biến động / Mức giá Singapore 230 USD/thùng (Tăng 140% so với ngày 27/2) Tây Bắc Châu Âu Cao hơn 88 USD/thùng so với dầu thô Xuất khẩu qua Hormuz Chiếm 1/5 sản lượng toàn cầu Biên độ lọc dầu Tăng 350% so với cùng kỳ năm trước

Áp lực lên ngành hàng không và người tiêu dùng

Tình trạng thiếu hụt không chỉ đẩy giá lên cao mà còn buộc các nhà máy lọc dầu tại châu Á phải xem xét cắt giảm sản lượng do thiếu hụt dầu thô đầu vào có độ chua trung bình từ vùng Vịnh. Loại dầu này vốn có hiệu suất chưng cất nhiên liệu máy bay cao hơn so với các loại dầu nhẹ từ Nam Mỹ hoặc châu Phi.

Đáng chú ý, nhiên liệu máy bay có đặc thù là không thể pha trộn và yêu cầu hệ thống lưu trữ chuyên biệt trong các bể chứa hạn chế trên toàn cầu. James Noel-Beswick, Trưởng bộ phận Hàng hóa của Sparta, nhận định rằng các sản phẩm chưng cất trung gian, đặc biệt là nhiên liệu bay, đang là tâm điểm của "cơn bão" giá cả lần này.

Nhìn chung, mức chênh lệch giá này có thể sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài ngay cả khi xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Các hãng hàng không sẽ phải đối mặt với bài toán chi phí vận hành tăng cao, điều này chắc chắn sẽ gây áp lực lên giá vé máy bay và người tiêu dùng trong ngắn hạn và trung hạn.